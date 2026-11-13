Máximo y Florencia Kirchner sufrieron otro revés por la causa Vialidad

Máximo y Florencia Kirchner recibieron un revés judicial en la causa Vialidad luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara recursos presentados para frenar el avance del decomiso de bienes vinculados con la condena contra Cristina Kirchner. La decisión permite que continúe el procedimiento patrimonial destinado a recuperar alrededor de $685.000 millones, aunque no implica que los inmuebles hayan sido rematados.

La resolución de la Sala IV alcanza también a planteos de las sociedades Hotesur y Los Sauces, vinculadas con los hijos de la expresidenta. Ambas empresas tienen 13 inmuebles alcanzados por embargos preventivos dispuestos por el Tribunal Oral Federal N° 2.

Las defensas habían solicitado suspender el trámite hasta que la Corte Suprema resolviera cuestionamientos pendientes. Argumentaron que las medidas afectaban bienes de personas y sociedades que no fueron condenadas en la causa Vialidad.

La disputa ocurre dentro de la ejecución de la sentencia que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Por qué Casación rechazó los recursos de los Kirchner

El tribunal, integrado por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, examinó los cuestionamientos contra las decisiones que permiten continuar el procedimiento patrimonial.

Según la resolución reseñada por TN, las presentaciones no acreditaron que las medidas cuestionadas fueran sentencias definitivas ni que provocaran un perjuicio irreparable que justificara habilitar esa instancia de revisión.

Las defensas también denunciaron arbitrariedad y posibles vulneraciones de los derechos de propiedad, igualdad ante la ley y defensa en juicio.

Sin embargo, los magistrados consideraron que no se habían demostrado los requisitos necesarios para admitir los recursos por esa vía.

Qué bienes están en disputa en la causa Vialidad

El procedimiento incluye bienes vinculados con Cristina Kirchner, sus hijos y distintas sociedades relacionadas con el patrimonio familiar.

Entre las propiedades embargadas de Hotesur y Los Sauces figuran inmuebles ubicados en Buenos Aires y Santa Cruz, incluido el departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.

Máximo y Florencia Kirchner sostienen que las medidas afectan su patrimonio pese a no haber recibido condenas en el expediente Vialidad.

Por su parte, las empresas solicitaron intervenir en el proceso para defender sus propiedades. El tribunal oral había postergado esa participación hasta que se tratara formalmente el pedido fiscal correspondiente.

Los embargos preventivos buscan preservar los inmuebles mientras se determina si corresponde incorporarlos definitivamente al decomiso.

La Justicia busca recuperar casi $685.000 millones

La condena de la causa Vialidad quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos contra la sentencia.

Posteriormente, el monto del decomiso fue actualizado a $684.990.350.139,86, suma que la Justicia busca recuperar mediante la ejecución patrimonial.

El procedimiento comprende distintas etapas, entre ellas la identificación, tasación y eventual realización de los bienes alcanzados.

Sin embargo, el rechazo de estos recursos no significa que las propiedades ya hayan pasado al Estado. Todavía existen cuestiones procesales pendientes y las defensas pueden intentar otras vías de revisión judicial.

De esta manera, el conflicto por los inmuebles de la familia Kirchner continúa mientras el Tribunal Oral Federal N° 2 avanza con la ejecución económica de la condena.