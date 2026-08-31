La Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (Casemica) renovó su comisión directiva con Adolfo Ibazeta como presidente, en una asamblea que contó con una concurrencia récord de socios y que refleja el crecimiento explosivo de la entidad en el último año y medio.

Ibazeta, que asumió hace aproximadamente un año y medio para cubrir un cargo vacante, fue proclamado por unanimidad para un nuevo período de un año. En diálogo con DIARIO HUARPE, el dirigente explicó que la cámara creció exponencialmente en cuanto a socios.

"Yo me hice cargo hace un año y algo. Cuando me hice cargo no nos superaban los 15, 16 socios y ahora tenemos más de 70", afirmó Ibazeta.

La asamblea también definió los cambios en la comisión directiva. Quedó conformada de la siguiente manera: presidente, Adolfo Ibazeta; secretario, Alfredo Amín; tesorero, Oscar Gallardo; primer vocal titular, Nataniel Cattaneo; segundo vocal titular, Santiago Tinto; primer vocal suplente, Martín Ossa; segundo vocal suplente, Daniel Sánchez; revisores de cuentas, Alfredo Pizarro y Oscar Riofrío.

El dirigente explicó que el crecimiento de la entidad está vinculado al interés de las empresas por prepararse para la demanda minera, aunque advirtió que Casemica tiene requisitos estrictos para incorporar nuevos socios. "Tienen que tener domicilio en el departamento, tener un registro en el municipio y estar al día con Arca", detalló.

Además, estableció una condición clave para empresas de afuera de Calingasta: "Si vienen empresarios de afuera, tienen que asociarse con el 50% de algún empresario calingastino. De lo contrario no se está asociando ningún empresa de afuera del departamento", remarcó.

Ibazeta reconoció que reciben solicitudes de empresas de Salta, Buenos Aires y Mendoza, pero aclaró que no pueden asociarse si no cumplen con esa condición. "Les pasamos los requisitos y bueno, no pueden complementar", sostuvo.

La cámara nuclea todo tipo de servicios mineros, con una política clara: priorizar a los socios del departamento. "Cuando me hice cargo, quedamos en la comisión que íbamos a darle prioridad a los socios del departamento y también algunos servicios que no tuviéramos competencia en el departamento", explicó.

Puso como ejemplo el caso de las empresas perforadoras: inicialmente, como no había perforadoras locales, permitieron el ingreso de una empresa de afuera. Pero ahora que ya hay perforadoras con domicilio en Calingasta, ese rubro ya no está abierto para nuevos ingresos de empresas foráneas. "Las empresas perforadoras, la mayoría son de Mendoza y de San Juan (ciudad), que tienen domicilio en San Juan, comparten valor con empresario y con socio de la cámara, pero no son socios de acá", aclaró.

Ibazeta también se refirió a la gestión para los próximos meses. Dijo que buscarán seguir gestionando lo que venían haciendo, con reuniones mensuales con las empresas operadoras para mejorar la comunicación y los estándares de calidad de los servicios.

"Sabemos que nosotros tenemos empresas de distintos niveles, medianos y pequeños, y emprendedores, y queremos seguir mejorando principalmente en los estándares de calidad, los servicios que nos requieren ellos", explicó. "Estando con los estándares que se requieren, tenemos más posibilidad de estar participando en cada uno de los proyectos", agregó.

La cámara, que se reúne en un espacio físico que poseen en la villa de Calingasta, busca posicionarse como un actor clave en el desarrollo minero de la zona, con una estrategia de crecimiento ordenado y con foco en los empresarios locales.