Cerca de 200 estudiantes de escuelas secundarias técnicas y carreras universitarias visitaron desde marzo el Ministerio de Minería de San Juan para conocer de cerca cómo funciona la actividad. Los recorridos educativos se concentraron este año en la Secretaría Técnica e incluyeron contenidos sobre geología, exploración, procedimientos administrativos y aspectos legales vinculados al sector.

Las visitas forman parte de una política de apertura de los organismos provinciales y buscan acercar a los estudiantes al trabajo que realizan los profesionales del área. Entre los grupos que participaron hubo alumnos de escuelas con orientación minera y estudiantes universitarios de Geología, Ingeniería de Minas y Abogacía.

Durante los recorridos, los jóvenes pudieron conocer el funcionamiento de Mesa de Entradas, Escribanía, Despacho Legal Minero, Catastro y la Dirección Técnica Geológica Minera. En esta última área, a cargo de la geóloga Romina Gómez, tuvieron contacto con muestras geológicas, herramientas y procedimientos utilizados en tareas de exploración.

“El nuevo auge de la minería y de los proyectos mineros hace que cada vez haya más gente interesada en conocer, no solamente alumnos. La gente quiere saber, hacer preguntas y entender cómo funciona la actividad”, explicó Gómez.

Los grupos más numerosos

Hasta el momento, la visita que reunió a más estudiantes fue la de 75 alumnos de la Escuela de Técnicos Mineros General Manuel Sabio, de Calingasta. También participaron más de 30 estudiantes de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de San Juan.

Para los próximos meses ya están programadas visitas de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y del Colegio del Prado, ambas instituciones con formación vinculada a la actividad minera.

Cada recorrido se adapta al perfil de los estudiantes. En el caso de las escuelas técnicas, las jornadas incluyen una explicación sobre el funcionamiento del Ministerio y el recorrido de un expediente minero, desde la solicitud de un cateo hasta su resolución.

La parte práctica permite observar muestras geológicas y testigos de perforación, además de conocer instrumentos como estaciones totales, brújulas, GPS y herramientas de sistemas de información geográfica. También se realizan ejercicios de orientación y reconocimiento de coordenadas.

Universitarios y futuros profesionales

En las carreras universitarias, los contenidos se ajustan a la formación de cada grupo. Los estudiantes de Geología e Ingeniería de Minas profundizan cuestiones técnicas relacionadas con la exploración y el análisis de muestras, mientras que los alumnos de Abogacía conocen los procedimientos administrativos y legales del sector.

“Es muy particular lo que ocurre con Abogacía. Se trata de los alumnos que están cursando Derecho Ambiental Minero, pero nunca vieron un testigo de perforación. Poder conocer esos materiales les permite relacionar los contenidos que estudian con el trabajo que se realiza en el terreno”, explicó Gómez.

Además de las actividades técnicas, los grupos son recibidos por el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, quien conversa con los estudiantes sobre sus inquietudes y expectativas laborales vinculadas al sector.

Desde la Secretaría Técnica señalaron que la propuesta apunta a generar un vínculo directo entre la formación académica y el funcionamiento concreto de la actividad minera, con espacios de intercambio para estudiantes de distintas disciplinas.