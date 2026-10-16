La Marareciclón reunió a casi 90 instituciones educativas de San Juan en una jornada que combinó actividad física, inclusión y cuidado del ambiente. La propuesta convocó a escuelas de educación especial y convencionales, cuyos estudiantes participaron con materiales reciclables recolectados junto a docentes, familias y la comunidad.

El subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara, destacó la convocatoria y señaló que la actividad se desarrolló en el marco del mes del deporte inclusivo, luego de un congreso realizado la semana anterior. Además, explicó que la iniciativa se organizó junto con la Secretaría de Ambiente para promover la reutilización de los materiales recolectados.

La inscripción consistió en aportar elementos reciclables, como tapitas, botellas y bolsas. Según indicó Lara, las delegaciones comenzaron a llegar desde las 8 y varias hicieron fila para participar. También adelantó que cada institución recibirá un reconocimiento por su aporte a la propuesta.

Escuelas sanjuaninas compartieron deporte, inclusión y conciencia ambiental. FOTO: DIARIO HUARPE

“Para el Gobierno provincial, el deporte inclusivo es una política de Estado”, sostuvo el funcionario, quien remarcó que el objetivo es garantizar la participación de todos los atletas sanjuaninos. En esa línea, afirmó que “el deporte es uno solo para todos”.

La experiencia de las escuelas de educación especial

Entre las instituciones participantes estuvo la Escuela de Educación Especial India Mariana, de Pocito. Los profesores de Educación Física Lucas Domínguez y Diego Herrero contaron que asistieron 15 alumnos, aunque la recolección de materiales involucró a toda la comunidad educativa.

Los docentes señalaron que tuvieron dificultades con la movilidad facilitada por el municipio de Pocito, lo que limitó la cantidad de estudiantes que pudieron concurrir. Sin embargo, destacaron el trabajo previo realizado por la escuela para reunir tapitas y botellas.

En cuanto a la preparación física, explicaron que los alumnos venían trabajando la capacidad aeróbica para los juegos intercolegiales. La institución organiza sus actividades en turnos mañana y tarde, según las edades de los estudiantes, y esa preparación permitió que todos los participantes completaran el recorrido de la maratón.

Domínguez y Herrero valoraron la posibilidad de compartir la experiencia con estudiantes de otras instituciones y señalaron que este tipo de propuestas permite incorporar hábitos vinculados con el cuidado ambiental, la actividad física y la convivencia.

Por su parte, Carla Luna, docente de la Escuela de Educación Especial Dr. Ramón Peñafort, indicó que la delegación estuvo integrada por 30 alumnos y entre 10 y 12 docentes. Destacó que los estudiantes disfrutaron de la jornada y se fueron felices con sus medallas.

La preparación también incluyó el trabajo conjunto con las familias, que colaboraron en la elaboración de muestras con materiales reciclados. Luna resaltó el entusiasmo de los chicos y el acompañamiento de los padres durante todo el proceso.

Inclusión, ambiente y próximas actividades

La Marareciclón formó parte de una agenda de propuestas orientadas a ampliar la participación de personas con discapacidad en actividades deportivas y recreativas. La convocatoria también buscó involucrar a las comunidades educativas en acciones concretas de reciclaje y reutilización.

Lara adelantó que la agenda deportiva continuará con otras iniciativas inclusivas, entre ellas los Juegos Binacionales y los Juegos Evita, que se desarrollarán en Mar del Plata.

La jornada dejó como eje la articulación entre deporte, educación y ambiente, con la participación de estudiantes, docentes y familias de distintas instituciones de la provincia.