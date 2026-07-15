Una vez más, el poder judicial favorece la posición del Gobierno Nacional para continuar con el hostigamiento a organizaciones sociales. Un nuevo fallo de la Cámara Federal de San Martín decidió revocar una cautelar que frenaba la suspensión del pago del programa social “Volver al trabajo”.

Según informó la UTEP, sostenerla “implicaría adelantar el resultado final del juicio”. De esa forma casi un millón de beneficiarios se verán privados de un ingreso básico de carácter alimentario.

En diciembre de 2023 las autoridades de Trabajo y del Palacio de Hacienda anunciaron el desacople de los beneficios de los programas sociales con el salario mínimo vital y móvil vigente desde 2016.

Hasta ese momento los ingresos de los beneficiarios de los programas dependientes de la cartera de Desarrollo Social que el gobierno anterior derivó a Trabajo representaban el 50% del salario mínimo vital y móvil.

A partir de una resolución oficial el ingreso quedó congelado en $78 mil y ya nunca más se actualizó. A la par, la justicia y el gobierno actuaron en tándem para criminalizar y perseguir a los dirigentes de organizaciones sociales y piqueteras en general y en particular a los referentes del Polo Obrero que todavía transitan causas por extorsión y supuesta malversación de fondos.

En paralelo la cartera de Capital Humano a cargo de la ministra Sandra Pettovello discontinuó el envío de alimentos a los comedores populares y anunció el cese del pago del devaluado beneficio a partir del 1° de mayo de 2026.

El ingreso de apenas $78 mil, de no haber sufrido el desacople, debiera ser hoy de $186.200. La quita de ingresos implica una pérdida del 58% con relación a lo que indicaba la norma y del 76% con relación a la evolución del valor de la canasta básica alimentaria.

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, señaló al medio cooperativo Tiempo Argentino que “el gobierno de Milei reafirma el desprecio que siente por los trabajadores sociales de los comedores populares. Son asistentes sociales que cobran el programa Volver al Trabajo y que, mediante una apelación judicial, el gobierno vuelve a reafirmar que le quita los 78.000 pesos que tienen de ingreso esos trabajadores”.

Johana Duarte secretaria gremial de la UTEP, por su parte, señaló que “lo único que va a generar es la profundización de la crisis social en los territorios. La plata que el gobierno quiere sacarle a los trabajadores más humildes es plata que dejara de circular en las economías locales y eso va a golpear de lleno a todo el circuito económico locales (verdulerías, almacenes de barrio, kioscos, etc.)”.

La dirigente apunto contra “los gobernadores que acompañan al gobierno nacional” que, dijo, “deberían estar muy preocupados porque esto lo único que va a generar es que la crisis le va a estallar en las narices a ellos, porque esta plata que dejará de circular en las provincias golpea de lleno a las economías regionales”.

Duarte adelantó que “no solo vamos a apelar por vía judicial, sino que vamos a profundizar la lucha en la calle porque el territorio es una olla a presión donde la crisis económica se profundiza”.

El dirigente del Polo Obrero confirmó que son “casi 1 millón de personas se quedan sin ingreso” y adelantó que “vamos a salir a responder con los métodos históricos del movimiento piquetero: asambleas y cortes de ruta”.

