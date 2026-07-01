La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni sumó este miércoles nuevas declaraciones en los tribunales federales de Comodoro Py, con testimonios de exfuncionarios de la Vocería Presidencial.

Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, la exsecretaria privada Gisela Kocsis confirmó que realizó distintas compras a pedido del entonces vocero presidencial, utilizando su nombre para concretar operaciones comerciales.

Según su declaración, las adquisiciones incluían bienes de alto valor y eran abonadas en algunos casos por ella misma, con posterior devolución del dinero en efectivo por parte de Adorni, mientras que en otras oportunidades intervino la familia del exfuncionario con pagos directos.

Entre las operaciones mencionadas figuran la compra de artículos de blanquería por más de 8 millones de pesos, además de electrodomésticos y otros bienes adquiridos para uso personal del exjefe de Gabinete, según consta en la investigación.

Kocsis también señaló que su rol incluía la gestión de asuntos personales del entonces funcionario y se comprometió a aportar documentación para respaldar su testimonio ante la Justicia.

En la misma jornada declaró Luis Enrique Alujú, coordinador de la Dirección de Información Pública, quien reconoció haber prestado tarjetas de crédito a Adorni para la compra de equipamiento electrónico.

El funcionario relató que entre las operaciones figuran la adquisición de proyectores y otros dispositivos tecnológicos de alto valor, que fueron entregados en domicilios particulares vinculados al exvocero presidencial.

Alujú afirmó además mantener una relación personal de larga data con Adorni, a quien conoce desde hace varios años, y explicó que la confianza entre ambos fue clave en el préstamo de los medios de pago.

La investigación judicial se originó a partir del análisis de dispositivos electrónicos y movimientos de compras online, donde los peritos detectaron el uso de tarjetas de terceros en distintas operaciones vinculadas al exfuncionario.

En paralelo, otras testigos ya habían declarado en la causa y reconocieron operaciones similares, lo que permitió reconstruir un esquema de compras en el que habrían intervenido empleados de la Vocería Presidencial.

El expediente se encuentra ahora a la espera de un informe de la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones, que determinará si existen inconsistencias patrimoniales.

Una vez incorporado ese peritaje, el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo podrán definir los próximos pasos procesales, entre ellos una eventual imputación formal en la causa.