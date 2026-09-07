El caso por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, tendrá este lunes un nuevo capítulo judicial. Claudio Barrelier, principal acusado y detenido por el crimen, solicitó ampliar su declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón.

La presentación se produce después de que Barrelier cambiara de abogado. Su nueva defensa, encabezada por Carlos Argüello, busca modificar la estrategia judicial y presentar elementos con los que intenta desvincular al acusado de la autoría material del asesinato.

La nueva versión sobre lo ocurrido

Según la hipótesis que la defensa pretende incorporar al expediente, Barrelier reconocería haber recibido a Agostina durante la noche del 24 de mayo, pero sostendría que la adolescente no permaneció en su domicilio.

De acuerdo con esta nueva versión, Agostina habría abandonado el lugar a bordo de un Volkswagen Gol rojo. Barrelier señalaría además a un supuesto conductor y vincularía el hecho con una presunta deuda de 600.000 pesos que tendría la madre de la adolescente con personas relacionadas con el narcotráfico.

La defensa también sostendría que quienes se llevaron a Agostina habrían utilizado mensajes para hacerse pasar por “Franquito”, un joven con quien la víctima mantenía una relación y que se encontraba detenido.

Pidieron dos careos

Como parte de la nueva estrategia, la defensa de Barrelier solicitó realizar dos careos. Uno sería con Melisa, la madre de Agostina, y el otro con Osvaldo Fassetta, uno de los detenidos en la causa por presunto encubrimiento.

La intención de la defensa es que Barrelier pueda confrontar su versión con la de ambos y aportar elementos que, según sostiene, permitirían establecer otra reconstrucción de lo ocurrido. La decisión sobre estos pedidos quedará ahora en manos del fiscal Garzón.

Una declaración clave para la investigación

La ampliación de la indagatoria podría convertirse en un punto importante de la investigación, ya que el principal acusado busca modificar su posición frente a la Justicia y aportar nuevos datos sobre las circunstancias que rodearon la desaparición y asesinato de Agostina.

La Fiscalía deberá analizar la nueva declaración y contrastarla con las pruebas reunidas hasta el momento para determinar si los datos aportados por Barrelier permiten abrir nuevas líneas de investigación.