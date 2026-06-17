La Justicia sanjuanina confirmó este miércoles la condena de 12 años de prisión efectiva contra Julio Abdías Castro Agüero por el homicidio de Diego Andreoni, ocurrido en marzo de 2025 tras una pelea desatada luego de un partido de fútbol amateur en Marquesado. La decisión fue adoptada por unanimidad por el Tribunal de Impugnación, que rechazó los planteos presentados por la defensa del acusado.

El caso se remonta al 15 de marzo de 2025, cuando una jornada deportiva en las canchas de Coralli terminó en una tragedia. Según quedó acreditado durante el proceso judicial, una violenta gresca se produjo durante el denominado “tercer tiempo”, una reunión habitual posterior a los encuentros deportivos. En medio de los incidentes, Diego Andreoni, de 30 años, intervino con la intención de separar a los involucrados y evitar que la situación continuara escalando.

Durante ese episodio recibió un disparo en el abdomen. La víctima permaneció internada durante dos semanas, fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas y finalmente falleció a causa de las graves lesiones sufridas.

Tras la condena dictada en primera instancia, la defensa de Castro Agüero, representada por la abogada Filomena Noriega, presentó un recurso de nulidad e impugnación. Entre los argumentos expuestos solicitó la absolución del acusado o, de manera subsidiaria, que el hecho fuera considerado un exceso en la legítima defensa.

Sin embargo, los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Guillén y Renato Roca desestimaron esos planteos y ratificaron la sentencia. En su resolución, explicaron que la ausencia de una pericia psiquiátrica sobre el condenado no constituía un motivo suficiente para declarar la nulidad del proceso.

Los magistrados señalaron que la defensa contó con aproximadamente un año durante la etapa de Investigación Penal Preparatoria para requerir esa medida de prueba y que no la solicitó en el momento procesal correspondiente. Por ese motivo consideraron que el cuestionamiento fue planteado de manera extemporánea.

De esta manera, el Tribunal confirmó la pena de 12 años de prisión efectiva impuesta a Castro Agüero por el delito de homicidio y mantuvo vigente la condena dictada por el tribunal de juicio.

No obstante, los jueces dispusieron una medida complementaria. Ordenaron que la Fiscalía realice en un plazo máximo de siete días hábiles un examen mental y un informe socioambiental sobre el condenado. La medida deberá cumplirse de manera obligatoria, aunque sin modificar la decisión de fondo adoptada por el Tribunal de Impugnación.

Con este fallo, la causa suma un nuevo capítulo judicial y deja firme, por el momento, la condena contra el hombre hallado responsable del crimen que conmocionó a San Juan tras una disputa ocurrida en un encuentro de fútbol amateur.