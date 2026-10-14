La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este miércoles 14 de octubre un nuevo reclamo presentado por siete de los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell. El planteo apuntaba contra la fiscal que investigó el crimen y otros funcionarios judiciales, a quienes los condenados acusaban de cometer presuntas irregularidades durante las primeras horas de la investigación.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que el recurso presentado carecía de fundamentación autónoma y no lograba refutar adecuadamente los argumentos de las resoluciones anteriores.

El reclamo había sido impulsado originalmente por el abogado Hugo Tomei en representación de Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi. Los siete cuestionaban las condiciones en las que habían sido interrogados pocas horas después del asesinato del joven de 18 años.

Según la defensa, durante aquellas primeras declaraciones no se les habrían informado correctamente los hechos que se les imputaban ni las pruebas reunidas en su contra. También denunciaron supuestas inconsistencias en los horarios registrados en las actas judiciales y cuestionaron el cumplimiento de las garantías procesales.

Qué denunciaron los rugbiers contra la fiscal del caso

La presentación judicial estaba dirigida contra la fiscal Verónica Zamboni, quien encabezó la investigación del homicidio, la defensora oficial Verónica Olindi Huespi, otros funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli.

Tomei había denunciado presuntos delitos de falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad.

Sin embargo, la denuncia fue desestimada por ausencia de dolo. Posteriormente, la defensa solicitó distintas revisiones judiciales y cuestionó la constitucionalidad del procedimiento, aunque los planteos fueron rechazados en las diferentes instancias.

El expediente llegó a la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que desestimó un recurso de queja en agosto de 2025 y rechazó en abril de 2026 la posibilidad de avanzar con un recurso extraordinario.

Finalmente, la Corte Suprema nacional desestimó la nueva presentación y cerró esta vía de reclamo. La decisión no constituye una nueva revisión de las condenas por el homicidio de Fernando Báez Sosa, sino que corresponde a la denuncia paralela contra los funcionarios judiciales.

Las condenas por el asesinato de Fernando Báez Sosa

Fernando Báez Sosa fue asesinado durante la madrugada del 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell. El joven de 18 años fue atacado a golpes por un grupo de rugbiers luego de una discusión que había comenzado dentro del establecimiento.

El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, considerados coautores del asesinato.

Por su parte, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión por su participación secundaria en el crimen.

En marzo de 2024, el Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las penas, aunque modificó la calificación legal al descartar la agravante de alevosía y mantener la del concurso premeditado de dos o más personas.

Con esta nueva resolución, los rugbiers suman otro rechazo judicial a sus presentaciones. En abril de 2026, la Corte Suprema ya había desestimado otros recursos relacionados con el caso.