A poco más de una semana de la muerte de Brisa Gallardo, la joven de 20 años que sufrió un grave siniestro vial en pleno centro sanjuanino, la causa tendrá este viernes una instancia clave. Mateo Joaquín Argüello Medawar, conductor del vehículo involucrado en el choque, deberá presentarse ante la Justicia para la audiencia de formalización.

La audiencia está prevista para este viernes 4 de septiembre, a las 11, en Tribunales. Argüello Medawar llegará en libertad a esta instancia, en la que se formalizará la investigación penal preparatoria en su contra.

La situación judicial del conductor cambió luego del fallecimiento de Gallardo. Inicialmente, el caso era investigado bajo la figura de lesiones gravísimas culposas debido al delicado estado en el que había quedado la joven tras el impacto.

Sin embargo, luego de que se confirmara su muerte, la calificación legal pasó a ser homicidio culposo.

El siniestro que terminó con la muerte de Brisa Gallardo

El hecho ocurrió el viernes 21 de agosto, alrededor de las 16.30, en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Catamarca, en pleno centro de San Juan.

Gallardo, de 20 años y oriunda de Chimbas, circulaba de oeste a este a bordo de una motocicleta Gilera 150 cc cuando se produjo el impacto con un Peugeot 3008 conducido por Argüello Medawar.

Como consecuencia del choque, la joven sufrió lesiones de extrema gravedad y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde quedó internada en Terapia Intensiva.

Durante los días siguientes, su estado permaneció delicado y familiares y allegados realizaron cadenas de oración por su recuperación. Sin embargo, el cuadro de la joven empeoró hasta derivar en muerte cerebral irreversible.

Finalmente, el lunes 24 de agosto por la noche se confirmó su fallecimiento.

Ahora, la causa avanzará este viernes con la audiencia de formalización y la imputación del conductor por la muerte de la joven.