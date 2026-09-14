La familia de Camila Vechiarello, la joven rosarina de 26 años asesinada en Barreal, reveló un dato que suma un nuevo elemento al caso: aseguró que la víctima ya había denunciado anteriormente un hecho de violencia de género.

La afirmación fue realizada por el hermano de Camila durante una entrevista brindada este lunes, mientras la familia espera poder trasladar el cuerpo de la joven desde San Juan hacia Rosario. “Ella ya había denunciado un hecho de violencia de género”, aseguró el joven al referirse a los antecedentes que rodeaban la relación de su hermana.

Hermano, tía y cuñada de Camila.

Además, sostuvo que con el paso de las horas comenzaron a recordar diferentes situaciones que ahora interpretan como posibles señales de que Camila atravesaba episodios de violencia. “Había indicios que quizás no supimos leer. Era frecuente la pregunta ‘¿estás bien, Cami?’”, relató su hermano.

La familia también puso el foco sobre las últimas comunicaciones que mantuvieron con la joven. Según aseguró el hermano, el principal sospechoso habría utilizado el teléfono de Camila para contestar algunos mensajes. “Los últimos mensajes fueron terroríficos. Él tomó el celular de ella y contestó los mensajes”, afirmó.

Camila se encontraba en Barreal terminando su formación para ingresar a Gendarmería Nacional. Su pareja, quien también era aspirante a la fuerza, quedó detenido como principal sospechoso mientras avanza la investigación judicial en San Juan.

En paralelo, los familiares cuestionaron la respuesta de Gendarmería luego de conocerse la muerte. Según manifestaron, ningún representante de la institución se había comunicado con ellos y aseguraron que inicialmente tomaron conocimiento de lo ocurrido mediante redes sociales y compañeras de Camila. “Desde Gendarmería nadie se comunicó con nosotros. Nos enteramos por redes, por las compañeras de ella”, relató el hermano.

La familia permanece a la espera del traslado del cuerpo hacia Rosario y reclama que el caso tenga repercusión y no quede impune.