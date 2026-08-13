La fiscalía que investiga el episodio protagonizado por Facundo Moyano y Candela Arizaga convocó a 14 testigos que deberán declarar durante las próximas semanas para reconstruir lo ocurrido la madrugada del 4 de agosto en un departamento del barrio porteño de Belgrano.

Según las citaciones, las declaraciones se realizarán en la sede de la Fiscalía Especializada entre este jueves 13 y el lunes 31 de agosto. El listado incluye a empleados de seguridad del edificio, la persona que llamó al 911, policías que participaron del operativo, médicos que atendieron a Arizaga y profesionales que revisaron a Moyano durante su detención.

También fueron citados familiares y personas cercanas a la joven, entre ellas su madre, su hermana y una amiga que la acompañó durante su internación y posterior alta médica.

Los primeros en declarar serán este jueves Juan Ramón Pavón y Diego Nahuel Astrada, empleados de seguridad del edificio donde se encontraba Moyano, y Nelson David Maza, quien realizó el llamado al 911 que alertó sobre una mujer que corría semidesnuda por la calle.

El martes 18 será el turno de tres integrantes de la Policía de la Ciudad: Matías Ríos, inspector y oficial preventor; Estefanía Verón, quien acompañó el traslado de Arizaga al hospital; y Silvana Salerno, quien entrevistó a la joven durante su internación.

Para el miércoles 19 fueron citadas Melina Anahí Nieva, oficial de consigna en el hospital; Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que intervino en el lugar; y Karina Pinto, médica legista que realizó el informe sobre Moyano durante su detención.

El jueves 20 deberán presentarse Lucrecia María Guinle, médica del Hospital Pirovano que atendió a Arizaga; Miriam Josefina García, empleada doméstica de Moyano; y Sol Estrada Hildebrandt, amiga de la joven.

Finalmente, el 31 de agosto declararán Miriam Puntonet, madre de Arizaga, y Victoria Arizaga, hermana de la influencer.

El caso comenzó durante la madrugada del 4 de agosto, cuando Moyano fue demorado en su departamento de Belgrano después de varios llamados al 911 que alertaban sobre una mujer que corría semidesnuda por la vía pública. Arizaga fue trasladada al Hospital Pirovano y el exdiputado quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, inicialmente en un contexto de violencia de género.

Días después, la propia Arizaga se presentó ante la fiscalía y aseguró que Moyano no la había agredido ni le había impedido salir del departamento. La joven atribuyó el episodio a una descompensación luego del consumo de alcohol y sustancias.

A pesar del cambio en su relato, la Justicia mantuvo la imputación contra Moyano y rechazó el pedido de su defensa para levantar la restricción perimetral que le impide acercarse a Arizaga.

Ahora, con las declaraciones previstas para las próximas semanas, la fiscalía buscará reconstruir qué ocurrió antes, durante y después del episodio a partir de los testimonios de las personas que intervinieron aquella madrugada y de quienes tuvieron contacto con la joven posteriormente.