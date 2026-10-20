La investigación por la desaparición de Nancy Estela Godoy, una docente rural de 52 años buscada en Corrientes, sumó un nuevo capítulo luego de que el abogado de Ezequiel Bordón, el único detenido en la causa, denunciara que su cliente fue torturado por efectivos policiales para que aportara información sobre el paradero de la mujer.

El defensor, Norberto Codazzi, sostuvo que el peón rural habría declarado bajo presión que la docente había sido asesinada. Sin embargo, según su relato, después se retractó y aseguró que no tenía información concreta sobre lo ocurrido.

Bordón fue detenido por orden del fiscal Javier Gustavo Mosquera, en el marco de una investigación por presunto falso testimonio y entorpecimiento de la pesquisa. Hasta el momento, no está imputado por la desaparición de Godoy.

Qué dijo el abogado del detenido

Codazzi afirmó que, al entrevistarse con su defendido, observó marcas de golpes y recibió un relato sobre presuntas agresiones durante su permanencia bajo custodia policial.

Según la denuncia del letrado, el hombre habría sido maniatado, arrastrado por el barro y golpeado para que revelara lo que supuestamente sabía sobre la docente. El abogado sostuvo que la declaración sobre un presunto asesinato fue producto de esa situación de violencia.

Además, señaló que los familiares de Bordón le informaron que tendría dificultades intelectuales y de expresión. Por ese motivo, anticipó que solicitará una evaluación del Cuerpo de Psicología Forense para determinar su capacidad de comprender los hechos y sus declaraciones.

La defensa también adelantó que pedirá que se investiguen las presuntas agresiones y que se evalúe la validez de las manifestaciones realizadas por el detenido. Las acusaciones contra los efectivos policiales corresponden, por ahora, a la versión del abogado y deberán ser investigadas.

Continúa la búsqueda de Nancy Godoy

Nancy Godoy fue vista por última vez el 6 de octubre, cuando salió rumbo a la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en una zona de difícil acceso del departamento Esquina.

La denuncia por su desaparición fue radicada días después, cuando la familia perdió contacto con ella. Su hijo había recibido un mensaje, pero sus posteriores respuestas no llegaron a destino. La escasa conectividad y las dificultades para transitar por el área complicaron las primeras horas de búsqueda.

El operativo incluye policías, perros rastreadores y drones, además de recorridas a pie y a caballo. En paralelo, los investigadores analizan elementos secuestrados en la vivienda del detenido, entre ellos prendas con manchas rojizas y cuchillos, para determinar si pueden aportar pruebas relevantes.

La familia de la docente reclama avances concretos y respuestas sobre su paradero. Mientras tanto, la causa mantiene dos frentes centrales: encontrar a Godoy y esclarecer las circunstancias en las que se obtuvo la declaración del peón detenido.