La investigación por el ataque a balazos contra un remisero en Chimbas podría dar un paso clave este viernes. El fiscal coordinador de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Genérica, Ignacio Achem, confirmó en Radio Sarmiento que se dispuso un operativo especial en el hospital donde permanece internada la víctima para intentar tomarle declaración, un testimonio que consideran fundamental para el avance de la causa.

"Hoy le vamos a tomar la declaración al remisero. Ya se instrumentó un operativo con personal policial y autoridades judiciales en el hospital", señaló el funcionario judicial al referirse al estado de la investigación.

Achem explicó que el Ministerio Público Fiscal ya solicitó la audiencia de formalización para los detenidos y que esta podría concretarse durante este viernes o, a más tardar, el sábado.

Seis detenidos y pericias pendientes

El fiscal indicó que la investigación continúa enfocada en determinar el grado de participación de cada uno de los seis sospechosos detenidos en los distintos procedimientos realizados en los últimos días.

Además, informó que todavía resta incorporar el informe pericial definitivo sobre las armas secuestradas durante los allanamientos.

"Seguimos con la investigación para identificar qué rol tomó cada una de las personas detenidas. También estamos esperando el informe de Policía Criminalística sobre las armas secuestradas", explicó. Mientras tanto, la Fiscalía aguarda la notificación de la audiencia judicial en la que se analizará la situación procesal de los acusados.

Durante la entrevista, Achem aclaró que el ataque a balazos contra una vivienda ocurrido en las últimas horas no fue contra la casa del remisero, sino contra la familia que estaría vinculada con el hecho en el que el trabajador resultó herido.

Según la hipótesis que maneja la investigación, ese ataque habría sido una represalia. "La hipótesis que estamos investigando es una especie de represalia por haber herido al remisero", sostuvo el fiscal.

Sin vínculo probado con la barra de San Martín

Achem también descartó que, por el momento, exista evidencia de que el ataque esté relacionado con disputas entre integrantes de la barra de San Martín, una versión que circuló en los últimos días.

El funcionario explicó que algunos de los involucrados pertenecen a ese grupo, pero aclaró que ese dato no constituye el móvil del hecho.

"De esta investigación no surge que el trasfondo tenga una cuestión futbolística. Que pertenezcan a la barra de San Martín es un dato más, pero no el motivo de la agresión", afirmó.

En cuanto a otras versiones que vinculan el ataque con un ajuste de cuentas por drogas, Achem fue cauteloso y señaló que no existen elementos que permitan sostener esa hipótesis.

"No está acreditado. Son conjeturas y debemos ser muy prudentes a la hora de informar", remarcó.

Esperan que la víctima pueda aportar nuevos datos

Respecto al estado de salud del remisero, el fiscal indicó que la evolución era favorable hasta el último parte médico recibido y que esa mejoría permitió organizar el operativo para intentar tomarle declaración.

El testimonio de la víctima podría aportar información relevante para la investigación y ser incorporado a la audiencia de formalización de los detenidos.

La persona señalada como autora del disparo que hirió al remisero ya fue condenada por ese hecho. La investigación actual se centra en los episodios posteriores, entre ellos los ataques a viviendas y la presunta participación de otras personas, con seis detenidos a disposición de la Justicia.