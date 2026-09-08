La causa judicial contra Facundo Moyano sumó este lunes nuevas declaraciones que podrían resultar relevantes para definir el futuro del expediente. Tres policías que intervinieron durante las primeras horas del episodio protagonizado por el exdiputado y Candela Arizaga volvieron a declarar ante la Justicia, mientras la investigación avanza hacia una etapa de definiciones.

Moyano es investigado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género a raíz de un episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto en su departamento del barrio porteño de Belgrano. La causa está en manos de la fiscal Florencia Nocerez.

Uno de los puntos centrales del expediente está justamente en las distintas versiones sobre lo sucedido aquella madrugada y, particularmente, sobre lo que Arizaga habría manifestado ante los primeros policías que intervinieron.

Uno de los efectivos ratificó que encontró a la joven corriendo por la vía pública, descalza y en un estado de alteración. Según su versión, Arizaga le manifestó que Moyano la había golpeado y que la mantenía encerrada contra su voluntad.

Sin embargo, las otras dos agentes aportaron una reconstrucción diferente. Una de ellas, que acompañó a Arizaga durante su traslado al Hospital Pirovano, aseguró que la joven no le manifestó haber sido víctima de violencia ni haber estado privada de su libertad. La policía que posteriormente la entrevistó durante su internación brindó una versión en el mismo sentido.

Las diferencias en los testimonios

La controversia alrededor de esas primeras actuaciones tomó mayor relevancia luego de que la propia Arizaga ampliara su declaración. La joven negó haberle dicho al primer efectivo que Moyano la hubiera golpeado o mantenido encerrada y vinculó su estado de aquella madrugada con el consumo de drogas.

Moyano también cuestionó públicamente la actuación de uno de los policías. El exdiputado aseguró que el efectivo mintió sobre lo ocurrido y sostuvo, además, que fue golpeado durante el procedimiento con la intención de provocar una reacción de su parte.

La investigación ya incorporó numerosos testimonios, entre ellos los de médicos, vecinos, personal del edificio, una empleada doméstica y personas del entorno de Moyano y Arizaga.

La madre, la hermana y una amiga de la joven también declararon y coincidieron en que, antes del episodio investigado, no habían tenido conocimiento de situaciones de violencia dentro de la pareja.

¿La causa puede llegar a juicio?

Con la ronda de testimoniales avanzada, la Fiscalía deberá evaluar el conjunto de las pruebas y determinar los próximos pasos del expediente. Entre las posibilidades se encuentra que la investigación avance hacia una instancia de juicio oral si considera que existen elementos suficientes para sostener la acusación.

Mientras tanto, continúan vigentes las medidas cautelares contra Moyano. El exdiputado tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y tampoco puede mantener contacto con ella. La joven solicitó que las restricciones fueran levantadas, pero la fiscalía consideró que por el momento debían continuar.