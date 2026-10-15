La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un nuevo reclamo presentado por siete de los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell. El máximo tribunal desestimó el recurso por considerar que carecía de fundamentación autónoma y no lograba refutar los argumentos de las resoluciones judiciales anteriores.

La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La presentación cuestionaba la actuación de la fiscal que investigó el crimen y de otros funcionarios judiciales durante las primeras horas de la causa.

El planteo había sido impulsado por el abogado Hugo Tomei, quien representaba a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi.

Qué denunciaron los condenados

La defensa sostuvo que, durante las indagatorias realizadas pocas horas después del asesinato, los detenidos no habrían sido informados correctamente sobre los hechos que se les atribuían ni sobre las pruebas reunidas en su contra. También cuestionó las circunstancias en las que se confeccionaron y firmaron las actas de esas declaraciones.

A partir de esos argumentos, se presentó una denuncia penal independiente contra la fiscal Verónica Zamboni, la defensora oficial Verónica Olindi Huespi, otros funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli.

La presentación incluía presuntas irregularidades vinculadas con falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad.

Sin embargo, la denuncia fue desestimada por ausencia de dolo. Tampoco prosperaron los pedidos posteriores para que los condenados declararan como víctimas ni otras medidas de prueba solicitadas por su defensa.

Un recorrido judicial que llegó hasta la Corte

Tras los primeros rechazos, la defensa insistió ante distintas instancias judiciales y cuestionó la constitucionalidad del procedimiento utilizado para revisar la denuncia.

En agosto de 2025, la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó un recurso de queja. En abril de 2026, también denegó un recurso extraordinario con el que se buscaba llevar la discusión al máximo tribunal nacional.

Finalmente, la Corte Suprema de la Nación desestimó la nueva presentación por sus deficiencias de fundamentación.

La resolución corresponde a la denuncia paralela contra los funcionarios judiciales y no implica una nueva revisión de las condenas por el homicidio de Fernando Báez Sosa.

Las condenas por el crimen de Fernando Báez Sosa

Fernando tenía 18 años cuando fue asesinado a golpes a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, durante la madrugada del 18 de enero de 2020.

En febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi. En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes secundarios.

En marzo de 2024, el Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las penas, aunque modificó la calificación legal al descartar la agravante de alevosía y mantener la del concurso premeditado de dos o más personas.

Con este nuevo rechazo, los siete condenados no lograron avanzar con su reclamo contra los funcionarios que intervinieron en el inicio de la investigación.