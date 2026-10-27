El Gobierno argentino negó este martes 27 de octubre que el senador brasileño Flávio Bolsonaro haya ingresado al país y confirmó que se realizaron controles sobre el avión privado que generó polémica en el aeropuerto de Puerto Iguazú, Misiones. La aclaración llegó después de que circularan versiones sobre una presunta salida de Brasil rumbo a Estados Unidos desde territorio argentino.

A través de la Dirección Nacional de Migraciones, las autoridades informaron que no existe registro de ingreso del dirigente brasileño. Además, explicaron que iniciaron controles sobre la aeronave y su tripulación ante la repercusión del caso.

“La Dirección Nacional de Migraciones no registra ingreso alguno de Flavio Bolsonaro a la República Argentina”, indicaron desde el organismo. También señalaron que la documentación de la empresa estaba en regla y que no se presentó un plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia Bolsonaro.

Qué pasó con el avión privado en Puerto Iguazú

La controversia se originó luego de que se difundiera que Flávio Bolsonaro habría cruzado la frontera desde Brasil para abordar un avión privado con destino a Estados Unidos. La información identificó a la aeronave como un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A.

Según esas versiones, el vuelo partiría desde Puerto Iguazú durante la madrugada del martes y trasladaría a cuatro pasajeros, además de la tripulación. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente que el senador estuviera entre las personas que tenían previsto viajar.

La Policía Federal de Brasil comenzó a revisar registros fronterizos y vuelos para determinar si el legislador había salido del país. En paralelo, el Gobierno argentino negó que exista constancia de su ingreso.

La medida judicial que generó sospechas

El episodio se produjo después de que Flávio Bolsonaro denunciara que la Policía Federal brasileña le comunicó una orden judicial para entregar sus pasaportes y que tenía prohibido salir del país. Según el senador, la notificación ocurrió cuando salía de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

La medida fue atribuida al juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, en el marco de investigaciones judiciales que involucran al legislador. Flávio sostuvo que cumpliría con la entrega de sus documentos y negó que tuviera intención de abandonar el territorio brasileño.

Por ahora, la información oficial argentina descarta que exista un registro migratorio de ingreso del senador. La hipótesis sobre un posible viaje a Estados Unidos desde Misiones permanece sin confirmación pública.