La Federación Francesa de Fútbol (FFF) presentó un recurso ante la FIFA para solicitar la anulación de las tarjetas amarillas que recibieron Michael Olise, Manu Koné y Bradley Barcola durante la victoria por 1-0 frente a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026.

El objetivo del reclamo es que los tres futbolistas lleguen sin riesgo de suspensión al partido de cuartos de final frente a Marruecos. Si alguno de ellos recibe una nueva amonestación en ese encuentro, quedará automáticamente fuera de una eventual semifinal.

La presentación fue confirmada por Guy Stéphan, ayudante de campo del entrenador Didier Deschamps. “Sí. Sobre las tres”, respondió el integrante del cuerpo técnico al ser consultado sobre el alcance de la apelación.

El antecedente que impulsó el reclamo

El pedido de Francia se produjo después de que la FIFA aceptara revisar la sanción del delantero estadounidense Folarin Balogun, quien había sido expulsado y luego quedó habilitado para disputar los octavos de final.

La decisión generó repercusión luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara públicamente que había mantenido conversaciones con autoridades de la FIFA para solicitar la revisión de la tarjeta roja.

A partir de ese antecedente, distintas federaciones comenzaron a evaluar la posibilidad de presentar recursos para revertir sanciones disciplinarias durante el Mundial.

Inglaterra también analiza una apelación

La controversia también alcanzó a Inglaterra. Tras la expulsión del defensor Jarell Quansah frente a México, los parlamentarios británicos Noah Law y Melanie Onn enviaron una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que la suspensión automática del futbolista se postergue hasta después del Mundial.

Al mismo tiempo, la Football Association (FA) estudia si existen fundamentos reglamentarios para presentar una apelación formal por la sanción.

Qué puede definir la FIFA

La resolución que adopte la FIFA sobre el pedido de Francia podría tener impacto en el desarrollo del Mundial 2026.

Además de definir si Michael Olise, Manu Koné y Bradley Barcola mantienen o no las amonestaciones, el organismo también sentará un precedente para futuros reclamos disciplinarios que puedan surgir durante el resto de la competencia.