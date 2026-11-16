La investigación por la muerte de Franco Nahuel Jara, ocurrida en la Comisaría 18 de Albardón, tuvo un avance clave este lunes. El Ministerio Público Fiscal confirmó que el hombre murió de forma violenta, con lesiones traumáticas en la cabeza y hemorragias internas. A partir de este resultado, cinco efectivos policiales que participaron del procedimiento en el que fue detenido quedaron arrestados.

Según el comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal, el informe forense determinó que Jara presentaba un cefalohematoma en la región temporal izquierda de tipo contuso, edema cerebral, hemorragia subdural y edema pulmonar. Los resultados permitieron establecer que el fallecimiento fue producto de una muerte violenta, de carácter homicida.

A raíz de esta confirmación, alrededor de las 14 de este lunes, personal de Delitos Especiales concretó la detención de cinco funcionarios policiales por orden de la jueza de Garantías en turno. Todos pertenecen a la Unidad Coordinadora de Departamentales y habían intervenido en el procedimiento realizado el sábado 14 de noviembre en el barrio Lozano I, en Albardón.

La medida fue dispuesta en el marco de la investigación judicial que busca esclarecer las circunstancias en las que murió Jara mientras se encontraba en dependencias de la Comisaría 18.

En la causa intervienen los fiscales coordinadores Iván Grassi y Roberto Ginsberg, junto a los ayudantes fiscales Emiliano Pugliese y Victoria Ruiz.

El caso generó conmoción en Albardón y motivó reclamos de familiares y vecinos, que piden que se esclarezca lo ocurrido y se determinen las responsabilidades por la muerte del hombre.