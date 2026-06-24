La causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y a la conductora Jésica Cirio sumará una nueva medida de prueba. La querella impulsará un pedido para realizar una inspección ocular en la vivienda que ambos compartían en el barrio privado Fincas de San Vicente, con el objetivo de analizar el vestidor donde fueron registrados los videos que muestran importantes cantidades de dólares en efectivo.

La solicitud será presentada por el abogado Hugo Wortman Jofré, representante de la fundación Poder Ciudadano. El propósito es determinar las dimensiones exactas de los cajones y compartimientos que aparecen en las grabaciones para calcular cuánto dinero podía almacenarse en ese espacio. Los investigadores consideran que esa información podría aportar datos relevantes para la pesquisa patrimonial.

La medida cobró impulso luego de la difusión pública de varios videos en los que se observan fajos de dólares guardados en cajones, estantes y bolsas dentro de un vestidor que, según la investigación, pertenecería a la vivienda que compartieron Insaurralde y Cirio antes de su separación. El material fue incorporado recientemente al expediente judicial.

Uno de los aspectos que más interesa a los investigadores es determinar si el mobiliario conserva las mismas características que tenía al momento de la filmación. Existen sospechas de que el placard podría haber sido modificado o incluso reemplazado después de que estallara el denominado “Yategate” en 2023, cuando se conocieron imágenes de Insaurralde en un yate de lujo en Marbella junto a Sofía Clerici.

La inspección permitiría a los peritos medir el volumen de los compartimientos y estimar cuántos fajos de billetes podían guardarse físicamente en el lugar. Esa reconstrucción sería utilizada para realizar cálculos aproximados sobre la magnitud de los fondos observados en las grabaciones.

Sin embargo, los investigadores reconocen que el paso del tiempo podría dificultar la tarea. La principal incógnita es si el dinero que aparece en los videos permaneció en la propiedad o si fue retirado antes de que la causa retomara impulso con la difusión del material audiovisual.

La investigación principal busca determinar si el patrimonio de Insaurralde resulta compatible con sus ingresos declarados durante su trayectoria como funcionario público. Actualmente se desarrolla una pericia contable sobre sus bienes y movimientos patrimoniales, mientras la Justicia analiza el contenido y el origen de los videos incorporados al expediente. Hasta el momento, el exfuncionario no fue procesado ni indagado en la causa.

La difusión de las imágenes volvió a colocar a Cirio e Insaurralde en el centro de la escena judicial y política. Los videos motivaron allanamientos y nuevas medidas de prueba, mientras los investigadores intentan determinar el origen de los fondos observados y la eventual responsabilidad de las personas involucradas.