La investigación por el crimen de Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años asesinado de una puñalada en Chaco, sumó un elemento clave. La pericia psiquiátrica realizada a Victoria Cantero, su novia y principal acusada, determinó que la joven de 25 años es imputable.

El estudio fue realizado por profesionales del Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco. Según las conclusiones conocidas este lunes, Cantero posee las facultades necesarias para comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones.

Los especialistas analizaron diferentes aspectos de su estado psíquico, entre ellos la memoria, atención, orientación, afectividad y voluntad. Las evaluaciones se encontraron dentro de parámetros normales y no se detectaron alteraciones relevantes que permitan considerar que no podía comprender sus actos.

Cantero permanece detenida e imputada por homicidio agravado por el vínculo. La joven está acusada de haber apuñalado a su pareja durante una discusión ocurrida en Resistencia.

En paralelo, otro informe médico constató lesiones y hematomas en distintas partes del cuerpo de la acusada. Ahora será clave determinar la antigüedad de esas lesiones, un elemento que podría tener relevancia para reconstruir qué ocurrió antes del crimen.

La causa continuará con nuevas medidas de prueba mientras se define la estrategia de la defensa de Cantero, luego de que los dos abogados que la representaban renunciaran.