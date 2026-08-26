La Cámara de Diputados de San Juan resolverá este miércoles 26 de agosto la situación del pedido de juicio político promovido contra el cortista Marcelo Lima. La definición quedará radicada en la Sala Acusadora, organismo encargado de evaluar el dictamen confeccionado por la Comisión Investigadora, pero todo indicaría que se inclinarían al rechazo.

El expediente, impulsado por el abogado Nicolás Fiorentino, se encamina hacia su rechazo y posterior archivo en la Legislatura provincial, luego de que los legisladores del cuerpo investigador determinaran por unanimidad que no se reunieron los elementos requeridos para dar lugar al proceso de destitución.

El planteo presentado por Fiorentino cuestionaba la actuación de Lima al atribuirle una presunta falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. Según la denuncia, el magistrado debió haberse apartado de la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento durante la evaluación de un pedido de jury formulado contra el camarista civil Sergio Rodríguez. La presentación sostenía que existía una relación de amistad íntima entre ambos funcionarios, circunstancia que, a criterio del denunciante, tornaba obligatoria la excusación de Lima.

Evaluación de los vínculos laborales

La Comisión Investigadora, conformada por 5 diputados pertenecientes al oficialismo y a distintas vertientes del peronismo, examinó las pruebas ofrecidas en el escrito. Los integrantes del cuerpo concluyeron que no se logró acreditar la existencia del vínculo de amistad íntima aludido en la presentación, según publicó el medio 0264 Noticias. En su análisis, los legisladores determinaron que las trayectorias compartidas en el ámbito público no configuran una causal de apartamiento.

Antecedentes institucionales compartidos

Entre las coincidencias laborales evaluadas figuran el período comprendido entre 2003 y 2007, etapa en la que Lima ejerció la vicegobernación y la presidencia de la Cámara de Diputados mientras Rodríguez ocupaba la Secretaría Administrativa. Asimismo, ambos coincidieron durante la gestión municipal en la Capital sanjuanina, donde Lima se desempeñó como intendente y Rodríguez cumplió funciones dentro de la estructura comunal.

Origen de la presentación judicial

El pedido de juicio político surgió como derivación del rechazo unánime emitido por el Jurado de Enjuiciamiento ante denuncias promovidas previamente por Fiorentino contra los camaristas Sergio Rodríguez y Juan Carlos Pérez, además de la jueza del fuero Contencioso Administrativo Adriana Tettamanti.

El abogado había cuestionado diversos fallos judiciales e imputado a los magistrados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato. Tras confirmarse la desestimación de dichos planteos, Fiorentino accionó contra el titular del tribunal.

Resolución en la Sala Acusadora

La Sala Acusadora, encargada de ratificar el destino de la presentación, se encuentra presidida por el diputado oficialista Juan de la Cruz Córdoba e integrada por representantes de los bloques políticos con representación parlamentaria. Con la recomendación de la Comisión Investigadora redactada en sentido desfavorable al denunciante, la sesión del cuerpo pondrá fin al trámite legislativo.