El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó un nuevo episodio este miércoles 14 de octubre, luego de que el Tribunal Oral Federal de Corrientes ordenara la detención inmediata de Agustín Ibarra, un testigo clave acusado de presunto falso testimonio. El hombre había participado del traslado de Laudelina Peña, tía del niño desaparecido, cuando declaró sobre la hipótesis de un supuesto accidente de tránsito. Sin embargo, durante la audiencia aseguró reiteradamente que no recordaba los hechos por los que era consultado, lo que provocó la intervención de los jueces.

La detención fue solicitada por representantes de la Fiscalía, la querella y una de las defensas, quienes cuestionaron la actitud del testigo durante su declaración. Los magistrados hicieron lugar al pedido al considerar que Ibarra se mostró "manifiestamente reticente" y que sus respuestas fueron "elusivas, inconsistentes y esquivas". Ante esta situación, ordenaron a efectivos de Gendarmería Nacional que procedieran inmediatamente a su arresto.

Ibarra había sido citado por su participación en el traslado de Laudelina Peña y su hija Macarena hacia una fiscalía de la ciudad de Corrientes, durante la madrugada del 29 de junio de 2024. En aquella oportunidad, la mujer presentó una versión que señalaba que Loan había sido atropellado por una camioneta conducida por María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, ambos imputados en la investigación.

El testimonio que provocó la detención

Durante la audiencia, Ibarra fue interrogado sobre el viaje realizado junto al entonces legislador Diego Pellegrini y el abogado José Fernández Codazzi, quien en aquel momento representaba a Laudelina.

Según su declaración, había viajado junto a Pellegrini desde Esquina hasta la localidad de 9 de Julio, donde se encontraba la tía de Loan. Posteriormente, continuó el recorrido en la camioneta del abogado hacia Corrientes.

Sin embargo, al ser consultado sobre las conversaciones mantenidas durante el traslado y las circunstancias en las que se organizó el viaje, el testigo sostuvo en reiteradas oportunidades que no recordaba detalles relevantes.

El juez Eduardo Belforte le advirtió que ocultar deliberadamente información también podía constituir falso testimonio. Pese a ello, el hombre mantuvo sus respuestas evasivas, lo que derivó en el pedido de detención.

Ibarra también aseguró que conocía a Pellegrini desde hacía varios años y que su relación con Codazzi se había iniciado aproximadamente seis o siete años atrás, cuando coincidían en un complejo de pádel. Además, sostuvo que inicialmente había viajado a Esquina para realizar pagos relacionados con una obra y que desconocía la importancia de la persona a la que acompañarían.

La declaración de Laudelina que generó sospechas

El testimonio de Ibarra era considerado relevante porque podía aportar información sobre uno de los episodios más controvertidos de la investigación por la desaparición de Loan.

El 29 de junio de 2024, Laudelina Peña aseguró ante la Justicia que su sobrino había sido atropellado por una camioneta y que los ocupantes del vehículo habrían ocultado lo sucedido. Aquella declaración introdujo la hipótesis de un accidente de tránsito, aunque posteriormente fue cuestionada durante la investigación.

La mujer había sido trasladada hasta la fiscalía en circunstancias que despertaron interrogantes sobre las personas que participaron del procedimiento y las conversaciones mantenidas antes de su declaración.

Por este motivo, la Justicia busca reconstruir cómo se organizó aquel viaje, qué conocimiento tenían sus participantes y si existieron presiones o irregularidades relacionadas con la versión presentada por Laudelina.

La detención de Ibarra abre una nueva instancia para determinar si ocultó información relevante durante su declaración judicial.

La desaparición de Loan Peña

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024, cuando tenía cinco años, en la localidad correntina de 9 de Julio. El niño había asistido a un almuerzo familiar en la zona rural de El Algarrobal y fue visto por última vez después de salir hacia un naranjal junto a otras personas.

Desde entonces, la investigación atravesó distintas hipótesis, detenciones y declaraciones contradictorias, mientras su paradero continúa siendo desconocido.

El proceso judicial busca establecer qué ocurrió con el menor y determinar las responsabilidades de los acusados por su presunta sustracción y ocultamiento.

La detención del testigo no representa una resolución sobre el destino de Loan, sino una medida adoptada por el tribunal ante las sospechas sobre la veracidad de su declaración.