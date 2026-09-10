El excomisario Walter Maciel declaró este jueves ante el tribunal que lleva adelante el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña y apuntó directamente contra el exmarino sanjuanino Carlos Pérez. El expolicía, que está acusado como partícipe necesario, aseguró que busca demostrar que no tuvo participación en el hecho y expuso su propia hipótesis sobre lo ocurrido con el niño el 13 de junio de 2024.

“Se me acusó de algo que no hice”, sostuvo Maciel frente a los jueces durante una jornada que estuvo centrada exclusivamente en su declaración. El excomisario había solicitado la semana pasada tomar la palabra por primera vez durante el debate oral.

Maciel defendió su actuación durante las primeras horas posteriores a la desaparición y aseguró que, a su entender, las pruebas incorporadas al expediente permiten reconstruir qué ocurrió con Loan. “No tengo dudas de lo que ocurrió. Los elementos de prueba son contundentes”, afirmó.

Qué dijo sobre el sanjuanino Carlos Pérez

Uno de los puntos centrales de la declaración estuvo relacionado con Carlos Pérez, el exintegrante de la Armada oriundo de San Juan que también está sentado en el banquillo de los acusados.

Maciel recordó que durante las primeras horas de búsqueda entrevistó a distintas personas que habían estado en la zona y que entre ellas se encontraba Pérez. Según relató, le preguntó si había observado algo relacionado con Loan.

El exmarino le habría respondido que no había visto al niño y que solamente se había cruzado con una oveja que intentó atacarlo. Maciel explicó ante el tribunal que en aquel momento tuvo en cuenta la versión de Pérez, entre otras razones, por la experiencia que le atribuía debido a su pasado dentro de la Armada.

Sin embargo, sostuvo que su mirada cambió a medida que fueron incorporándose nuevos elementos a la investigación.

Según la hipótesis que expuso ante los jueces, Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña tendrían una responsabilidad directa en la desaparición.

“Para mí, con la investigación realizada, los responsables directos son ellos”, manifestó Maciel.

La afirmación forma parte de la versión defensiva del excomisario y deberá ser evaluada por el tribunal junto con el resto de las pruebas y testimonios incorporados durante el proceso.

El juicio por la desaparición de Loan

Maciel es uno de los siete acusados que afrontan el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan, desaparecido el 13 de junio de 2024 después de participar de un almuerzo familiar en la localidad correntina de 9 de Julio.

El exjefe de la comisaría local está acusado como partícipe necesario y bajo sospecha por su actuación durante las primeras horas de la búsqueda. Distintos testimonios incorporados durante el juicio pusieron bajo análisis decisiones que tomó mientras estaba al frente del operativo.

Su declaración llegó además dos días después de que Laudelina Peña, tía de Loan y también imputada, hablara ante el tribunal. La mujer reconoció que había mentido cuando instaló la hipótesis de que el niño había sido atropellado, aunque sostuvo que aquella versión había surgido por indicación de quien entonces era su abogado.

El juicio continúa mientras Loan permanece desaparecido a más de dos años de aquel 13 de junio. El tribunal deberá determinar la responsabilidad penal de cada uno de los acusados y establecer qué ocurrió con el niño.