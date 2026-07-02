El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continúa en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes, donde se desarrolló la séptima audiencia del debate con nuevas declaraciones de familiares del menor.

Durante la jornada judicial, declararon Catalina Peña, Camila Núñez, Macarena Peña y dos tíos del niño, quienes fueron citados para aportar detalles sobre las horas previas y posteriores a la desaparición ocurrida el 13 de junio de 2024.

La audiencia tuvo como uno de los ejes principales la reconstrucción de la llamada “última foto” de Loan, tomada en la tranquera antes de dirigirse hacia el naranjal, registro que forma parte del expediente y de la línea temporal que analiza el Tribunal Oral Federal.

También se incorporaron testimonios vinculados al hallazgo del botín del menor, ocurrido en el marco de la búsqueda, un punto que volvió a ser mencionado en las declaraciones de los testigos que participaron de la reconstrucción del recorrido.

Otro de los momentos relevantes de la jornada fue el encuentro entre Laudelina Peña y su hija Macarena dentro del recinto judicial, autorizado por el tribunal durante un cuarto intermedio mientras continuaban las audiencias.

En su testimonio, Macarena Peña hizo referencia a la búsqueda del calzado del niño y a los movimientos realizados en la zona donde posteriormente se produjo el hallazgo, además de aportar detalles sobre comunicaciones y traslados en los días posteriores al hecho.

Por su parte, otros testigos relataron cómo tomaron conocimiento de la desaparición del menor y los primeros movimientos realizados para iniciar su búsqueda, en una reconstrucción que continúa sumando piezas al expediente judicial.

El debate oral seguirá en los próximos días con nuevas declaraciones, mientras el Tribunal avanza en la etapa de reconstrucción de los hechos en torno a la desaparición del niño correntino.