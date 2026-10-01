Caso Loan Peña: la Justicia analiza drenar dos lagunas ya rastrilladas

A más de dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia analiza avanzar con nuevas medidas de búsqueda en dos lagunas de 9 de Julio, Corrientes. Se trata de sectores que ya habían sido rastrillados durante la investigación, pero que ahora podrían ser drenados para profundizar la búsqueda de posibles rastros vinculados con el niño.

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, hizo lugar a un pedido de la querella para evaluar nuevas diligencias en las lagunas identificadas como número 1 y número 4. Sin embargo, el drenaje todavía no fue ordenado y primero deberá determinarse si la medida es técnicamente viable.

“Continuamos la investigación y los pedidos de la querella. Ahora los técnicos deberán opinar”, explicó la magistrada.

La solicitud fue impulsada por los abogados que representan a la familia de Loan, quienes buscan agotar todas las alternativas disponibles para intentar establecer qué ocurrió con el menor, visto por última vez el 13 de junio de 2024.

Qué busca la familia de Loan en las lagunas

La abogada María Belén Russo Cornara explicó que esas zonas ya habían sido inspeccionadas anteriormente, aunque no se concretó un drenaje completo.

El pedido ahora apunta específicamente a vaciar las lagunas 1 y 4 y analizar también los sedimentos de sus lechos. La intención es determinar si existe algún elemento que pueda aportar información relevante a la investigación.

El planteo fue enviado al Comando Unificado Corrientes para que sus especialistas determinen si las tareas pueden llevarse adelante. Uno de los principales puntos a evaluar es el impacto hidráulico y ecológico que podría generar el vaciamiento de los cuerpos de agua.

La querella considera que avanzar con esos procedimientos permitiría completar medidas que quedaron pendientes durante los primeros meses de búsqueda.

Analizan utilizar ADN ambiental

Entre las herramientas que podrían utilizarse aparece el denominado ADN ambiental, una técnica que permite buscar restos de material biológico presentes en el agua o en los sedimentos.

Los investigadores analizan la posibilidad de trabajar sobre muestras tomadas del fondo de las lagunas en busca de indicios que puedan aportar información al expediente.

Por el momento, no existe una orden definitiva para iniciar el drenaje. La Justicia espera los informes técnicos antes de decidir si se avanza con el procedimiento.

La investigación continúa en paralelo al juicio oral que se desarrolla en Corrientes por la sustracción y ocultamiento de Loan. El niño tenía cinco años cuando desapareció después de participar de un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio.