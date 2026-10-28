El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continúa este miércoles 28 de octubre en Corrientes con la declaración de siete testigos convocados por el Tribunal Oral Federal. La nueva audiencia forma parte del proceso judicial que busca esclarecer qué ocurrió con el niño de cinco años, visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio.

La jornada comenzó a las 8.30 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde se desarrolla el debate oral. Los testimonios apuntan a incorporar información para reconstruir las circunstancias de la desaparición y analizar las responsabilidades de los acusados.

Quiénes son los siete testigos

Las personas convocadas para declarar durante esta jornada son:

Rocío Clotilde Moyano.

Edgar Rolando Maldonado.

Darío Esteban Canteros.

Yohana Marisel Parra.

Matías Cardozo.

Jesús Agustín Fernández.

Fernando Rafael Alianza.

El tribunal continuará recibiendo testimonios durante las próximas semanas, con audiencias previstas los miércoles y jueves hasta diciembre.

Para este jueves 29 de octubre, en tanto, están convocados Ramón José Roldán, Víctor Andrés Insaurralde, Rubén Darío González, Ricardo Ramón Romero, Ramón Gabriel González y María Paola Vanesa Sotomayor, subcomisaria de la Policía de Corrientes.

La causa por la desaparición de Loan

Loan desapareció el 13 de junio de 2024, después de participar de un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina, en 9 de Julio. El niño fue visto por última vez cuando se dirigía hacia un naranjal junto a otros familiares. Desde entonces, su paradero continúa siendo desconocido.

El juicio tiene siete acusados por la presunta sustracción y el ocultamiento del menor: María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel Ramírez.

En las últimas semanas, el debate tuvo declaraciones relevantes. El 7 de octubre, Caillava declaró ante el tribunal y negó haber trasladado a Loan en su camioneta o haberlo atropellado. El 14 de octubre, además, un testigo identificado como Agustín Ibarra fue detenido durante su declaración por la sospecha de falso testimonio.

La nueva ronda de testimonios busca aportar elementos para reconstruir lo sucedido y avanzar en el esclarecimiento de una desaparición que mantiene en vilo a la familia del niño y a la sociedad argentina.