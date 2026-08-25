La causa por la desaparición de Loan Danilo Peña tuvo este martes 25 de agosto un nuevo giro judicial que involucra directamente al sanjuanino Carlos Guido Pérez. La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, lo sobreseyó en la investigación por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación, junto a otros implicados en el caso.

La resolución, de 104 páginas, alcanza también a María Victoria Caillava, pareja de Pérez; Laudelina Peña; Antonio Bernardino Benítez; Daniel “Fierrito” Ramírez; Mónica del Carmen Millapi; el excomisario Walter Maciel y Francisco Amado Méndez.

El fallo representa un cambio respecto de una de las hipótesis que tomó fuerza durante los primeros meses posteriores a la desaparición de Loan. La posibilidad de que el niño hubiera sido víctima de trata había sido una de las líneas que motivó que la investigación pasara de la Justicia provincial al fuero federal.

Sin embargo, el sobreseimiento no significa que Pérez haya quedado desvinculado del caso ni modifica el juicio oral que actualmente se desarrolla en Corrientes. El exintegrante de la Armada continúa entre los acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del pequeño.

Qué dijo la jueza sobre la desaparición de Loan

Al resolver la situación de los acusados en el expediente por trata, Pozzer Penzo dejó en claro que la decisión no implica considerar que Loan se perdió accidentalmente.

La magistrada sostuvo en su resolución que lo sucedido en el paraje El Algarrobal “no fue accidental” y afirmó que el objetivo de sustraer y ocultar al menor se encuentra acreditado. Ese tramo de la investigación es precisamente el que llegó a juicio oral.

De esta manera, el sobreseimiento queda limitado a la hipótesis de trata de personas, mientras el Tribunal Oral Federal de Corrientes continúa intentando determinar las responsabilidades por la desaparición del niño.

El sanjuanino sigue siendo juzgado

Carlos Guido Pérez, ex capitán de la Armada y oriundo de San Juan, permanece en el centro del proceso judicial junto a su esposa, María Victoria Caillava. Ambos se encontraban en la casa de Catalina Peña, abuela de Loan, durante el almuerzo familiar del 13 de junio de 2024, día en el que el niño fue visto por última vez.

Durante el juicio se incorporaron diferentes testimonios y pericias vinculados al matrimonio. Entre ellos, un especialista en odorología forense declaró que perros entrenados detectaron rastros compatibles con Loan en vehículos relacionados con Pérez y Caillava.

Más recientemente, un chofer de ambulancia declaró ante el tribunal que el día de la desaparición observó la camioneta Ford Ranger del matrimonio en inmediaciones de la vivienda de la abuela del niño.

A más de dos años de su desaparición, Loan continúa sin ser encontrado y su búsqueda permanece activa. En paralelo, el juicio oral sigue avanzando para determinar qué ocurrió con el niño y establecer las eventuales responsabilidades de los acusados.