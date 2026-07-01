El juicio por la muerte de Lucía Rubiño terminó este miércoles con una condena contra el adolescente que la atropelló y la mató en octubre de 2023, en Rivadavia. El juez de Menores Jorge Toro lo declaró responsable de homicidio culposo y le impuso una pena de 2 años de prisión de ejecución condicional, es decir, en suspenso, además de 4 años de inhabilitación para conducir vehículos.

La sentencia dejó de lado el principal planteo de la querella y de la familia de la adolescente, que esperaban que el caso se mantuviera bajo la figura de homicidio con dolo eventual. Ese había sido el reclamo que Jorge Rubiño, padre de Lucía, había expresado en la previa de la audiencia frente al edificio de Flagrancia, donde familiares y amigos se concentraron para pedir justicia.

Con la decisión judicial, el joven no irá preso. Al tratarse de una condena de cumplimiento condicional, deberá respetar las reglas de conducta que establezca la Justicia durante el plazo fijado por el tribunal. Además, no podrá manejar vehículos durante los próximos 4 años.

El fallo de Toro

El punto central de la resolución estuvo en la calificación legal del hecho. Durante el proceso, la querella insistió con que la muerte de Lucía debía ser analizada como un homicidio con dolo eventual. Sin embargo, el juez Toro descartó esa figura y entendió que correspondía condenar al adolescente por homicidio culposo.

El debate se desarrolló bajo reserva, por tratarse de un imputado que era menor de edad al momento del hecho. Durante las jornadas de juicio se incorporaron testimonios, pericias y reconstrucciones vinculadas al episodio ocurrido en octubre de 2023, cuando Lucía fue atropellada a la salida de una fiesta.

La definición judicial llegó después de una audiencia clave que fue acompañada desde afuera por familiares, amigos y vecinos de la adolescente. Con carteles, globos blancos y cánticos, el entorno de Lucía volvió a pedir justicia en las puertas de Flagrancia, como lo hizo en distintas etapas del expediente.

El reclamo de la familia

En la previa del fallo, Jorge Rubiño había manifestado su expectativa de que el juez mantuviera la acusación más grave. “Que no cambie la carátula, que siga siendo homicidio con dolo eventual y que sea juzgado por eso”, había expresado ante DIARIO HUARPE.

El padre de Lucía Rubiño, Jorge, estuvo presente y tras el fallo se retiró en silencio.

También había cuestionado la falta de información durante el proceso, que se realizó con restricciones por el fuero penal juvenil. “No tenemos claro nada. No dejan entrar a la prensa, no nos informan demasiado a nosotros. Simplemente nos dijeron que hoy era la sentencia”, señaló.

La resolución conocida este miércoles fue en sentido contrario a ese pedido. La Justicia consideró probado el hecho y lo encuadró en una figura menor a la que reclamaba la familia.

Una causa que sigue abierta en otro tramo

La muerte de Lucía Rubiño generó un fuerte impacto en San Juan desde octubre de 2023. La adolescente fue atropellada a la salida de una fiesta y, desde entonces, su familia sostuvo un reclamo público para pedir justicia.

Con la condena al adolescente, el expediente cerró una etapa clave dentro del fuero penal juvenil. Sin embargo, la causa aún mantiene abierta otra instancia vinculada a la situación de Juan Pablo Echegaray, cuya posible imputación debe ser resuelta por la Corte de Justicia.

De esta manera, el caso quedó marcado por una condena en suspenso, la inhabilitación para conducir y el contraste entre la expectativa de la familia y la calificación finalmente adoptada por el juez.