El Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación contra la sentencia dictada el 30 de julio de 2026 en la causa por la muerte de Lucía Rubiño. La Fiscalía cuestionó la calificación jurídica y sostiene que los hechos que el propio juez tuvo por acreditados configuran un homicidio con dolo eventual.

El planteo apunta contra la resolución del juez Jorge Toro, quien condenó a N. M. J., menor de edad al momento del hecho, a dos años de prisión condicional y a cuatro años de inhabilitación para conducir vehículos con motor.

La sentencia encuadró el caso como homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo, previsto en el artículo 84 bis del Código Penal. Sin embargo, la fiscal Liliana Marinero sostiene que la conducta debe ser considerada homicidio con dolo eventual, bajo el artículo 79.

El recurso busca que la Corte de Justicia de San Juan revise y revoque el fallo por una presunta incorrecta aplicación de la ley penal sustantiva. Para la Fiscalía, existe una contradicción entre las circunstancias que la sentencia consideró probadas y la calificación jurídica que finalmente recibió el hecho.

Según el planteo, la prueba producida durante el debate —testimonios, declaraciones, documentación e informe médico forense— debe ser valorada integralmente. El punto central, sostiene el Ministerio Público, no está solo en la relación causal entre la conducción del Renault Sandero y la muerte de Lucía, sino en el elemento subjetivo de la conducta.

La Fiscalía entiende que N. M. J. conocía las posibles consecuencias de su accionar y que, aun representándose la posibilidad de provocar un resultado lesivo, continuó con su conducta y aceptó ese riesgo. Sobre esa base mantiene la calificación de homicidio con dolo eventual y el pedido de cinco años de prisión efectiva formulado durante el proceso, según el régimen aplicable porque el acusado era menor al momento del hecho.

El caso llegó a la Corte

El recurso fue admitido y la causa está en trámite ante la Corte de Justicia de San Juan. En esta instancia se corrió vista a la defensa y a la Asesora de Menores.

La vía utilizada responde a que el expediente tramita en el fuero Penal de la Niñez y Adolescencia, bajo la Ley 754-O y un sistema procesal mixto. Por eso, frente a la sentencia definitiva corresponde la casación y no el régimen de impugnación de la Ley 1851-O para el sistema acusatorio.

Además, Marinero formuló reserva de la cuestión federal, dejando abierta la posibilidad de acudir a una instancia federal si se cumplen los requisitos legales.

La Corte deberá resolver una de las discusiones centrales del proceso: si la muerte de Lucía fue consecuencia de una conducción imprudente y culposa o si las circunstancias acreditadas permiten encuadrar el caso como homicidio con dolo eventual.

Cómo fue el caso que conmocionó a San Juan

Lucía Rubiño murió durante la madrugada del 15 de octubre de 2023, en el barrio Profesional de Rivadavia, luego de una reunión de jóvenes en una vivienda de la zona.

La adolescente, de 16 años, se encontraba con otros jóvenes cuando se produjeron maniobras de alta velocidad y una situación investigada como una competencia entre vehículos. En el episodio estuvieron involucrados un Renault Sandero y una Toyota Hilux.

Mientras Lucía esperaba junto a su novio que su madre la retirara, el Sandero conducido por el entonces adolescente perdió el control, subió a la vereda y la embistió contra un muro. Fue trasladada al Hospital Rawson, donde murió por las graves lesiones.

Durante la investigación, el conductor fue procesado por homicidio con dolo eventual, calificación sostenida por la jueza María Julia Camus en 2024. Sin embargo, al dictar sentencia, Toro descartó esa figura y lo condenó por homicidio culposo.

Ahora, con la casación admitida, la Corte de Justicia de San Juan deberá definir si mantiene esa calificación o hace lugar al planteo fiscal y revisa el caso bajo la figura de homicidio con dolo eventual.