El frente del edificio de Flagrancia volvió a convertirse este miércoles en punto de encuentro para familiares, amigos y allegados de Lucía Rubiño. A metros de los ingresos al tribunal, carteles, redoblantes y cánticos acompañaron una audiencia considerada determinante dentro del proceso judicial por la muerte de la joven, ocurrida en octubre de 2023 en Rivadavia.

La movilización se desarrolló mientras se llevaba adelante una audiencia vinculada al menor involucrado en el caso. (Foto: DIARIO HUARPE)

La escena se repitió con el paso de los meses, aunque esta vez con el peso de una instancia que, según el entorno de la familia, marca el tramo final del juicio. Se trata, de acuerdo a los manifestantes, de lo que definieron como “la última instancia del proceso judicial” que se lleva adelante contra el menor involucrado en el accidente fatal, con la lectura de alegatos prevista para esta jornada y la expectativa de que el veredicto pueda conocerse entre mañana y el viernes.

En ese contexto, el padre de la víctima, Jorge Rubiño, se mantuvo entre los presentes y habló sobre el momento que atraviesa la causa. Con expectativa, se refirió al rol del tribunal y a la definición que podría darse en esta etapa del proceso. “En esta última instancia, esperanzado en que el juez Toro tome una decisión acorde a lo ocurrido. Que no cambie la carátula, que siga siendo homicidio con dolo eventual y que sea juzgado por eso”, expresó.

El papá de Lucía presente en el pedido de justicia. (Foto: DIARIO HUARPE)

Dentro del mismo diálogo, el padre de Lucía describió la falta de información formal durante el desarrollo del juicio y la dificultad para acceder a detalles de la audiencia. “No tenemos claro nada. No dejan entrar a la prensa, no nos informan demasiado a nosotros. Simplemente nos dijeron que hoy era la sentencia”, afirmó.

Más allá de la incertidumbre judicial, Rubiño también se detuvo en el acompañamiento social que sostiene la familia desde el inicio de la causa. Entre abrazos y saludos, destacó la presencia de personas cercanas y otras que, según dijo, se sumaron con el tiempo al reclamo. “Que venga tanta gente me genera que algo en la vida uno ha hecho bien. Hay amigos, compañeros de toda la vida, gente que uno no esperaba y está acá”, expresó.

Dolor y emoción en el reclamo. (Foto: DIARIO HUARPE)

La causa por la muerte de Lucía Rubiño continúa su curso bajo el sistema penal juvenil, con un debate que se desarrolla con reserva. El joven señalado en el expediente es juzgado en un proceso que avanza hacia su etapa final.

El principal punto de discusión en el juicio gira en torno a la calificación legal del hecho. Mientras la querella sostiene la figura de homicidio con dolo eventual, la defensa insiste en que se trata de un homicidio culposo.

Uno de los carteles con el pedido de justicia. (Foto: DIARIO HUARPE)

En paralelo, el expediente mantiene abierta otra instancia judicial vinculada a la situación de Juan Pablo Echegaray, cuya posible imputación aún debe ser resuelta por la Corte de Justicia.

Con el juicio ingresando en su tramo final, la familia de Lucía vuelve a las calles cada vez que el expediente avanza una etapa. Afuera, entre consignas y espera, el pedido se mantiene intacto: justicia y una definición del caso.

Carteles y globos blancos caracterizaron la marcha. (Foto: DIARIO HUARPE)