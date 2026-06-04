A poco más de dos meses del resonante operativo policial que mantuvo en vilo al barrio Manantiales, la Justicia sanjuanina dictó la primera condena en la causa que investiga un presunto ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

Este jueves, mediante un juicio abreviado, fue condenado Linias Román a la pena de seis años y ocho meses de prisión efectiva, además de ser declarado reincidente. La resolución fue acordada entre la Fiscalía y la defensa del imputado tras una rápida investigación que logró reunir una importante cantidad de pruebas en su contra.

El caso tuvo una enorme repercusión pública a principios de abril, cuando un grupo de hombres fue detenido tras un extenso operativo en el barrio Manantiales. La investigación sostiene que previamente habían participado de un violento hecho ocurrido en una vivienda de Desamparados, donde, haciéndose pasar por policías, ingresaron para sustraer droga, dinero y otros elementos.

La confesión que aceleró la condena

Según explicó el fiscal del caso, una de las claves para alcanzar el acuerdo fue la declaración espontánea que Román realizó desde el inicio del proceso.

Durante la audiencia de formalización, el imputado reconoció aspectos fundamentales del hecho investigado y admitió haber utilizado una de las armas involucradas. Esa manifestación, sumada a los resultados de pericias científicas, permitió consolidar rápidamente la acusación.

"Nos focalizamos más rápidamente en los indicios que lo comprometían directamente. Los hisopados en las manos, la ropa y otros elementos arrojaron resultados positivos", explicó el representante del Ministerio Público Fiscal.

La evidencia recolectada permitió avanzar con celeridad hacia una salida alternativa al juicio oral, logrando una condena efectiva cuando apenas habían transcurrido dos meses desde el hecho.

Una causa que nació con una declaración explosiva

La situación procesal de Román ya se había complicado desde la audiencia de formalización. En aquella ocasión realizó una declaración que sorprendió incluso a los presentes en la sala y que fue interpretada como una admisión de su participación en los hechos.

Aquellas manifestaciones no sólo fortalecieron la hipótesis fiscal, sino que también se transformaron en uno de los elementos que marcaron el rumbo de la investigación. Para los investigadores, el episodio tendría origen en una disputa vinculada al mundo del narcotráfico. De hecho, una de las principales hipótesis sostiene que el grupo buscaba recuperar droga y dinero en el marco de un conflicto previo entre bandas.

Qué ocurrirá con los demás imputados

Aunque la condena de Román representa un avance importante para la Fiscalía, la causa está lejos de concluir. El fiscal confirmó que la investigación continúa respecto de los demás acusados y que existen elementos que los vinculan con distintos grados de participación. Además, no descartó que algunas de las calificaciones legales puedan modificarse a medida que se incorporen nuevas pruebas y se profundice el análisis de la participación individual de cada imputado.

Por ese motivo, la situación procesal del resto de los detenidos todavía permanece abierta y podría registrar novedades en las próximas semanas.

La condena de Linias Román se convierte así en la primera resolución judicial de una causa que generó un fuerte impacto en San Juan y que aún promete nuevos capítulos a medida que avance la investigación.