La investigación por el asesinato de Nancy Godoy, la docente rural encontrada muerta en Corrientes, sumó este viernes 30 de octubre un nuevo avance. La Justicia trabaja para recuperar la información de la tarjeta SIM de su teléfono celular, un elemento que podría aportar pistas para reconstruir sus últimos movimientos y esclarecer las circunstancias del crimen.

Según informaron, la empresa de telefonía a la que estaba suscripta la víctima entregó la tarjeta SIM para que los investigadores puedan avanzar con las tareas de recuperación de datos. Sin embargo, todavía no lograron acceder a la totalidad de la información almacenada en el dispositivo.

Gustavo Briend, abogado de la familia de Godoy, explicó que los especialistas desarrollan dos procedimientos diferentes. Por un lado, buscan recuperar los datos vinculados con la tarjeta SIM y, por otro, trabajan para acceder al contenido del teléfono físico.

Para completar esta segunda etapa, todavía deben obtener documentación y realizar procedimientos técnicos que permitan examinar los archivos almacenados en el aparato.

La información digital podría aportar nuevos elementos a la causa, aunque por el momento no se confirmó el hallazgo de comunicaciones u otros registros que permitan identificar a los responsables del asesinato.

Revelaron nuevos detalles de las pericias forenses

En paralelo, el abogado de la familia brindó información sobre los resultados preliminares de los estudios realizados por el Instituto Médico Forense.

Según explicó, los especialistas determinaron que los restos hallados no correspondían a un cuerpo completo, sino que presentaban partes faltantes. La información provocó un fuerte impacto entre los familiares de la docente.

A partir de estos resultados, la querella solicitó asistencia psicológica al área de atención a víctimas de la Fiscalía para acompañar a los allegados de Godoy durante el proceso judicial.

Además, los primeros informes permitieron abrir nuevas líneas de investigación sobre las circunstancias en las que se produjo el crimen.

Todavía quedan pendientes estudios complementarios que serán realizados con la intervención de profesionales de la Facultad de Medicina de Corrientes y especialistas en genética de la Universidad de Córdoba.

Investigan si el asesinato buscó ocultar otro delito

Una de las hipótesis que analiza la querella es que la violencia ejercida contra Nancy Godoy podría haber tenido como objetivo ocultar otro delito.

Briend explicó que las características de las lesiones y las condiciones en las que fueron encontrados los restos llevaron a los investigadores a evaluar diferentes posibilidades.

"Nosotros nos inclinamos por las dos posibilidades", expresó el abogado, en referencia al asesinato y a la eventual existencia de otros hechos delictivos relacionados.

Sin embargo, aclaró que ninguna hipótesis fue descartada y que las conclusiones dependerán de los resultados de los estudios pendientes.

Desde la representación legal de la familia consideran que existen elementos que podrían comprometer a las personas imputadas, aunque será la Justicia la encargada de establecer las responsabilidades penales a partir de las pruebas reunidas.

Mientras tanto, la recuperación de la información del celular y los nuevos estudios forenses aparecen como dos medidas importantes para avanzar en el esclarecimiento del crimen de la docente correntina.