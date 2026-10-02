La 38ª edición del Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan 2026 fue presentada oficialmente durante Expo Innova Cuyo. El certamen, que reúne a degustadores especializados para evaluar la calidad de los vinos participantes, ya comenzó su etapa de degustación y culminará el próximo 23 de octubre con la entrega de premios.

El lanzamiento se realizó en la sala de reuniones del stand del Gobierno de San Juan, con la participación de productores, periodistas y público asistente a la feria. La presentación estuvo encabezada por representantes del Centro de Enólogos, del Consejo Profesional de Enólogos y funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria.

El concurso constituye un espacio para la evaluación y el reconocimiento de la producción vitivinícola. A través de las degustaciones, los especialistas analizan los vinos que participan del certamen, con el objetivo de distinguir su calidad mediante la entrega de diferentes medallas.

La etapa de degustación comenzó esta semana y continuará durante los próximos días en la sede del Consejo Profesional de Enólogos, ubicada sobre avenida Rawson.

Las fechas clave de Cata San Juan 2026

El cronograma continuará el martes 20 de octubre, a las 15, con un simposio técnico que se desarrollará en la Sala de Vicegobernadores. Esta actividad formará parte de la agenda del concurso y estará vinculada con el intercambio de conocimientos del sector vitivinícola.

Finalmente, el viernes 23 de octubre se realizará la tradicional cena de premiación, en la que se darán a conocer los vinos distinguidos y se entregarán las medallas correspondientes a esta 38ª edición.

De esta manera, San Juan volverá a reunir a referentes de la actividad vitivinícola en un certamen dedicado a reconocer la calidad de los vinos y poner en valor el trabajo de sus productores.