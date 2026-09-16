Catalina Serio ganó la medalla de oro en pentatlón moderno femenino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con apenas 16 años, la argentina terminó primera con 1.404 puntos y superó a las ecuatorianas Sol Naranjo y Lucianna Aroca.

La campeona construyó su resultado a partir de una actuación regular en las distintas pruebas. Fue segunda en esgrima, natación y obstáculos, mientras que obtuvo el cuarto mejor puntaje en el laser run.

La actuación de Serio

En esgrima, Serio sumó 244 puntos y agregó otros 286 en natación, donde registró un tiempo de 1:02.93. En el circuito de obstáculos completó el recorrido en 34.24 segundos y obtuvo 343 unidades.

En el laser run, disciplina que combina carrera y tiro, incorporó los 531 puntos restantes a su clasificación. La argentina no necesitó ganar ninguna de las pruebas por separado para quedarse con el primer puesto general entre las 17 participantes.

Argentina, con tres entre las cinco mejores

Sol Naranjo terminó segunda con 1.370 puntos, mientras que Lucianna Aroca consiguió el bronce con 1.369. La diferencia de Serio sobre la medallista de plata fue de 34 puntos.

Además, Argentina ubicó a otras dos representantes entre las cinco mejores. Nerea Luciana Luna fue cuarta con 1.355 puntos y Martina Armanazqui terminó quinta con 1.339 unidades.