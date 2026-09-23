Bermejo es una de las zonas que más preocupa en Caucete ante la llegada de los deshielos y posibles precipitaciones intensas producto de El Niño. La intendente Romina Rosas explicó que el municipio trabaja junto a la Dirección de Hidráulica para reforzar las defensas del río, debido a que una creciente podría no solo complicar el acceso a la localidad, sino también afectar el sistema que la abastece de agua potable.

La jefa comunal aclaró que resulta imposible anticipar la magnitud que podrían tener las crecientes. Sin embargo, ante ese escenario de incertidumbre, el municipio comenzó a trabajar de manera preventiva en los puntos considerados más vulnerables.

“Las zonas que más nos preocupan a nosotros es Bermejo”, señaló Rosas. Según explicó, autoridades municipales ya recorrieron el lugar junto a profesionales y técnicos de Hidráulica para analizar qué intervenciones pueden realizarse.

La prioridad: reforzar la defensa de Bermejo

En un primer momento, el municipio planteó la posibilidad de realizar trabajos aguas arriba para volver a encauzar el río. Sin embargo, de acuerdo con lo transmitido por Hidráulica, esa alternativa no sería viable.

Por ese motivo, las tareas se concentrarán en fortalecer la defensa que protege directamente al pueblo. “Lo único que podemos hacer es reforzar la defensa que sostiene y protege al pueblo”, explicó la intendenta.

Para concretar la intervención necesitan disponer de un material cuya utilización debe ser autorizada por la Secretaría de Ambiente. Rosas indicó que mantuvo contacto con el director de Hidráulica y que las gestiones se encuentran encaminadas, aunque el municipio espera poder iniciar las obras cuanto antes.

La urgencia está relacionada con la imposibilidad de conocer con exactitud cuándo comenzará el período de mayor deshielo, cuánto se extenderá y qué cantidad de precipitaciones recibirá la zona.

El agua potable, otro punto de preocupación

Una eventual creciente presenta un riesgo adicional para Bermejo. La localidad se encuentra alejada de la zona urbana de Caucete y un evento de magnitud podría dificultar el ingreso de asistencia.

Pero la preocupación no termina allí. El sistema que abastece de agua potable al pueblo proviene de la vertiente de Nikizanga y también podría resultar afectado por el paso del agua.

“Se lleva la creciente el sistema de agua, la vertiente de Nikizanga que provee de agua potable a la comunidad, por lo tanto es mucho más grave la situación”, advirtió Rosas.

Ante este escenario, el municipio insiste en avanzar con las tareas preventivas antes de que aumenten los caudales.

Trabajos también en la ciudad

La prevención no está concentrada únicamente en Bermejo. Rosas señaló que también se realizan trabajos sobre avenida de los Ríos, una de las arterias por donde descarga gran parte del agua de la ciudad hacia el desagüe de calle Salta.

En ese sector, el municipio necesita coordinar nuevas intervenciones con Hidráulica para mejorar la capacidad de evacuación ante posibles lluvias.

El objetivo, según explicó la intendenta, es anticiparse a un fenómeno cuya intensidad todavía resulta incierta y reducir los riesgos tanto para los vecinos como para los servicios esenciales.