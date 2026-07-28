La Municipalidad de Caucete puso en marcha una Brigada Escolar Municipal destinada a reforzar la seguridad de los alumnos de nivel inicial y primario durante el ingreso y la salida de clases. El programa comenzó a funcionar en 10 establecimientos educativos y contará con más de 20 agentes especialmente capacitados.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la intendenta Romina Rosas explicó que la iniciativa nació a partir de distintos episodios ocurridos en inmediaciones de las escuelas durante este año. "Presentamos esta brigada municipal con el objetivo de acompañar a los más pequeños. Entendíamos la necesidad, por distintas situaciones que habíamos vivido a la salida de las escuelas, de brindar un acompañamiento más personalizado", afirmó.

La intendenta Romina Rosas encabezó la presentación. FOTO: ALE LÓPEZ / DIARIO HUARPE.

La jefa comunal aclaró que la función de los brigadistas será complementaria al trabajo que realizan los formadores viales. "Ellos seguirán ocupándose del tránsito, mientras que esta brigada estará enfocada en cuidar a los chicos, ayudarlos a cruzar la calle y acompañarlos hasta que se encuentren con sus padres", explicó.

Rosas destacó que los agentes recibieron una preparación integral antes de salir a las calles. "El personal está capacitado en RCP, protocolos de actuación ante sismos, leyes de tránsito y también recibió formación psicológica. Buscamos que puedan asistir a los niños en distintas situaciones y dar tranquilidad a las familias", señaló.

La brigada trabajará inicialmente en 10 escuelas, aunque el municipio no descarta ampliar el alcance del programa. "Se capacitaron más de 20 personas y esto no es el techo. Primero queremos ver cómo funciona y cómo lo recibe la comunidad para seguir creciendo", sostuvo.

La intendenta indicó que la elección de los establecimientos respondió a que muchos se encuentran sobre arterias con intenso tránsito, como calles Juan José Bustos, 9 de Julio, Urquiza, Diagonal Sarmiento e Ignacio de la Roza, donde el movimiento vehicular representa un mayor riesgo para los estudiantes.

Además, confirmó que el operativo estará destinado exclusivamente a alumnos de escuelas primarias y ENI. "En el caso de las escuelas secundarias nocturnas ya contamos con presencia de la Policía Comunal y personal policial, porque allí las necesidades son distintas", precisó.

Rosas aseguró que el proyecto fue bien recibido por las autoridades educativas y por los padres. "Los directivos están muy contentos con este apoyo. La idea es que el cuidado sea un trabajo conjunto entre docentes, familias, municipio y comunidad. Lo importante es que nos cuidemos entre todos", cerró.