Caucete inauguró la primera gruta de San Carlo Acutis en San Juan

La devoción a San Carlo Acutis sumó un nuevo espacio en San Juan con la inauguración de la primera gruta de la provincia dedicada al joven santo italiano. El lugar quedó emplazado en Caucete, en la intersección de las calles Juan José Bustos y Rioja, junto al Comedor Esperanza de Cáritas Cristo Rey.

La inauguración se realizó este sábado 10 de octubre, en una jornada que reunió actividades religiosas y propuestas para compartir con la comunidad. La programación comenzó a las 19 con el rezo del Santo Rosario. A las 19:30 se llevó adelante el acto oficial de inauguración, seguido por la celebración de la Santa Misa. El cierre estuvo previsto con un festival de espectáculos artísticos en vivo.

La elección del lugar vincula la devoción religiosa con una tarea solidaria cotidiana. En el comedor se brinda asistencia alimentaria semanal a 53 chicos de la zona, por lo que la gruta se incorpora a un espacio de acompañamiento comunitario.

Una gruta de más de tres metros de altura

La construcción fue diseñada por el arquitecto Santiago De Paolis y tiene 3,10 metros de alto por dos metros de ancho. En su interior se encuentra una imagen de Carlo Acutis realizada en cerámica, de 1,20 metros de altura, según informó el portal Infocaucete.

El nuevo espacio se convirtió en el primero de estas características en la provincia dedicado al santo, cuya figura despierta interés entre los jóvenes católicos por su historia de vida y su manera de vincular la fe con la tecnología.

Quién fue Carlo Acutis, el santo de internet

Carlo Acutis nació en Londres en 1991 y creció en Italia. Murió en 2006, a los 15 años, a causa de una leucemia. Su interés por la informática lo llevó a desarrollar proyectos digitales vinculados con la difusión de la fe católica, entre ellos una recopilación de información sobre milagros eucarísticos.

Su historia trascendió por la combinación de su vida religiosa, su manejo de las herramientas digitales y su compromiso con las personas necesitadas. Por esa relación entre espiritualidad y tecnología, fue conocido como el «santo de internet» y el «santo millennial».

El Vaticano lo canonizó en septiembre de 2025, convirtiéndolo en una figura de referencia para numerosos jóvenes católicos. En San Juan, su devoción también se vinculó con testimonios de fieles y familias que encuentran en su historia un motivo de esperanza.

Con la inauguración de la gruta en Caucete, esa devoción quedó plasmada en un espacio abierto a la comunidad, junto a una institución que desarrolla una tarea de asistencia social en el departamento.