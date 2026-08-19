Un hombre que había sido detenido mientras circulaba por las calles de Caucete con una pistola calibre 11,25 fue condenado este martes a tres años y seis meses de prisión efectiva y deberá cumplir la pena en el Penal de Chimbas. La Fiscalía había solicitado seis años de cárcel.

El condenado fue identificado como Ariel Fernández, quien no registraba antecedentes penales. Su detención ocurrió durante la noche del pasado 20 de julio, cuando viajaba como acompañante en una moto Gilera 125 cc conducida por un hombre de apellido Zamora.

Ambos circulaban por calle Paula Albarracín de Sarmiento, cerca de Ignacio de la Roza, cuando fueron interceptados por efectivos policiales que realizaban recorridas preventivas. Los uniformados advirtieron que la moto circulaba sin luces y que uno de sus ocupantes no llevaba casco.

Al requisarlos, los policías encontraron en poder de Fernández una pistola Ballester Molina calibre 11,25, considerada un arma de uso civil condicionado. Estaba apta para efectuar disparos y tenía cargador y municiones. Además, presentaba la numeración limada.

El conductor de la moto fue desvinculado

En un primer momento, tanto Fernández como Zamora quedaron involucrados en una causa del sistema de Flagrancia por portación ilegítima de arma de fuego. Sin embargo, la situación del conductor cambió durante la investigación.

Zamora aseguró que había levantado a Fernández porque estaba haciendo dedo y que solamente lo trasladó alrededor de una cuadra. También afirmó que desconocía que su acompañante llevaba una pistola y que se enteró cuando fueron interceptados por la Policía. Su versión terminó favoreciéndolo y quedó desvinculado del caso.

La Fiscalía pidió seis años de prisión

Durante el juicio realizado este martes, la fiscal Virginia Branca solicitó que Fernández fuera condenado a seis años de prisión. Por su parte, la defensa, representada por María Filomena Noriega, pidió una pena de dos años y seis meses y sostuvo que no se había probado que el arma fuera portada con el objetivo de cometer otro delito.

Finalmente, el juez de Flagrancia Ricardo Grossi Graffigna resolvió imponerle tres años y seis meses de prisión efectiva, el mínimo legal contemplado para el delito. Para establecer la pena también tuvo en cuenta que Fernández no contaba con antecedentes penales.

Con la sentencia, Fernández deberá ser trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, en Chimbas, para cumplir la condena.