El conflicto entre la Municipalidad de Caucete y Decsa (Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A.) por una deuda que superaba los $550 millones continúa sin una definición sobre el monto final, luego de que la Justicia ordenara revisar los consumos eléctricos del alumbrado público. En este contexto, el presidente de la distribuidora, ingeniero Daniel Castro, confirmó a DIARIO HUARPE que actualmente no se están realizando pagos a cuenta.

“No, por ahora no se está haciendo ningún pago a cuenta. Hasta tanto se pueda determinar el número en definitivo”, afirmó Castro al ser consultado sobre la situación. El titular de Decsa explicó que primero deberán actualizarse los cálculos para establecer con mayor precisión cuál es el monto de la deuda.

Esperan una nueva actualización

El presidente de Decsa agregó que próximamente mantendrán una reunión con el ente regulador para revisar la actualización correspondiente a estos meses. El objetivo es avanzar sobre la información necesaria para establecer finalmente el monto de la deuda.

En relación con las facturas mensuales, Castro aseguró que Decsa continúa enviándolas a la Municipalidad de Caucete. “Nosotros estamos en diálogo con la intendente permanente. Nosotros le hemos enviado la facturación, eso se envía todos los meses”, afirmó.

El funcionario explicó que desde la comuna solicitaron que, además de las facturas, se presente la documentación vinculada al sistema de control. Mientras continúa ese proceso y hasta que se determine el monto definitivo, Caucete no realizará pagos a cuenta de la deuda.

El origen de la discusión

La disputa llegó a la Justicia luego de que Caucete cuestionara los consumos estimados utilizados para determinar parte de la facturación. En diciembre de 2025, una medida cautelar suspendió los efectos de resoluciones del EPRE y dispuso revisar el consumo eléctrico de la comuna, especialmente el alumbrado público.

Las resoluciones cuestionadas habían consolidado una deuda superior a los $550 millones a favor de Decsa, correspondiente al período comprendido entre diciembre de 2022 y enero de 2025. El fallo estableció que la determinación del consumo estimado debía quedar diferida hasta realizar un relevamiento técnico conjunto entre la Municipalidad y la distribuidora.

Buscan precisar los consumos

Castro explicó que una parte del consumo corresponde a valores que ya fueron medidos, mientras que otra está vinculada a cantidades de lámparas estimadas. “Ese número de todo lo que es medido, sí lo tenemos, pero lo que es estimado, justamente estamos ajustando esos números para poder resolver y tener un número más claro”, señaló.

En ese marco, Decsa y la Municipalidad trabajan en la colocación de nuevos medidores para reducir la cantidad de lámparas estimadas. El relevamiento judicial también contempla un inventario de luminarias, potencias instaladas, horas de funcionamiento y una metodología verificable para determinar el consumo.

De esta manera, la deuda entre la Municipalidad de Caucete y Decsa continuará en revisión mientras avanzan la actualización de los consumos y el relevamiento técnico del alumbrado público.