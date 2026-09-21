Ante la incertidumbre por el comportamiento del fenómeno de El Niño y la proximidad de la temporada de precipitaciones y deshielos, la intendenta de Caucete, Romina Rosas, convocó al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Municipal para coordinar medidas preventivas. Una de las principales preocupaciones está puesta en Bermejo, donde el municipio gestiona junto a la Dirección de Hidráulica el refuerzo de las defensas para evitar que una eventual creciente afecte a la población y al suministro de agua potable.

Durante una recorrida por la zona junto a personal técnico de Hidráulica, Rosas explicó que el objetivo inicial era intervenir aguas arriba para encauzar el río, pero los estudios realizados descartaron esa alternativa. Por ese motivo, la estrategia se concentrará en fortalecer el muro de contención existente.

“Las zonas que más nos preocupan a nosotros es Bermejo. Lo único que podemos hacer es reforzar la defensa que sostiene el pueblo, que protege al pueblo”, señaló la intendenta.

Una obra que también busca proteger el agua

La situación de Bermejo genera preocupación por el riesgo de aislamiento y por la posibilidad de que una creciente afecte una fuente esencial para los habitantes de la localidad.

Rosas explicó que el problema no se limita a la conectividad con la villa cabecera. “La comunidad de Bermejo no solamente queda alejada de la zona céntrica, sino también que la creciente se lleva la vertiente que provee de agua potable a la comunidad, por lo tanto es mucho más grave la situación”, advirtió.

Para avanzar con las obras, el municipio aguarda la llegada de maquinaria pesada y la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente para extraer y disponer del material de relleno necesario. Según indicó la jefa comunal, desde la Dirección de Hidráulica le informaron que los trámites avanzan.

También trabajan sobre otros puntos

Además de la intervención prevista en Bermejo, el municipio coordina con Hidráulica tareas sobre la avenida De los Ríos, una de las principales vías por donde desagua el centro urbano de Caucete.

La conformación del COE busca anticipar posibles complicaciones y coordinar la respuesta de las distintas áreas frente a un fenómeno cuyos efectos concretos no pueden determinarse con precisión.

Rosas señaló que el municipio ya realiza desde el año pasado tareas de limpieza de cunetas y acciones de contención. Sin embargo, consideró que la magnitud de las obras necesarias actualmente requiere asistencia provincial.

“Hemos trabajado en reforzar la defensa de Bermejo el año pasado, pero no es suficiente eso ahora. Ahora se necesita verdaderamente la participación del gobierno provincial con los recursos y con las fuerzas necesarias para poder concretar esto que es mucho más grande y que ya excede los recursos que nosotros podemos disponer”, sostuvo.

De esta manera, Caucete busca avanzar con las tareas antes del período de mayores precipitaciones y deshielos, con Bermejo como uno de los puntos prioritarios del plan preventivo.