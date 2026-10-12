El departamento de Caucete recibirá dos jornadas de atención oftalmológica gratuita en el marco del programa provincial “Te veo bien”. El operativo se realizará el martes 13 y el miércoles 14 de octubre, de 8 a 12, y estará destinado a personas a partir de los 6 años, sin límite de edad, que no cuenten con cobertura de obra social.

La actividad tendrá lugar en el salón del sindicato de Luz y Fuerza, ubicado en Diagonal Sarmiento 380. La iniciativa se gestiona a través de la Dirección de Asistencia y busca facilitar el acceso a controles de salud visual en distintos puntos de San Juan.

Durante las jornadas, los profesionales realizarán revisaciones y controles de la vista para determinar si los pacientes necesitan algún tipo de corrección para mejorar su capacidad visual. En los casos en que se indique el uso de anteojos para ver de cerca o de lejos, el programa contempla la elección de los marcos y la confección de los lentes de acuerdo con los parámetros de corrección requeridos.

De esta manera, la propuesta no se limita a la detección de dificultades visuales, sino que también prevé una respuesta para quienes necesiten anteojos, con el objetivo de mejorar su visión.

Cómo acceder al operativo

Las personas interesadas en recibir atención deberán presentarse directamente en el lugar con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y una copia del Certificado de Negativa de ANSES, requisito solicitado para acreditar que no cuentan con cobertura de obra social.

La atención se brindará por orden de llegada, dentro del horario establecido para ambas jornadas.

El programa “Te veo bien” forma parte de las acciones de asistencia que se desarrollan en los departamentos de la provincia para acercar servicios de salud a la población. En este caso, la propuesta está orientada a facilitar los controles oftalmológicos y el acceso a anteojos a personas que no cuentan con cobertura médica.