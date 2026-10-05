Un caucetero fue condenado a ocho meses de prisión de ejecución condicional por un caso de grooming, luego de contactar por WhatsApp a un menor y realizarle determinados pedidos. El condenado fue identificado como Néstor Álvarez, oriundo de Caucete, al igual que la víctima.

Nestor Alvarez, condenado por Grooming

La condena se resolvió mediante un juicio abreviado acordado durante una audiencia. La fiscal Andrea Insegna explicó que la investigación comenzó a partir de la denuncia realizada por la madre del menor, luego de que tomara conocimiento de las comunicaciones que Álvarez había mantenido con su hijo.

Según explicó la fiscal, el vínculo entre ambos había comenzado de una manera diferente. El menor prestaba colaboración durante aproximadamente un mes en un lugar específico de Caucete, en el marco de una relación cuasi laboral.

Sin embargo, en octubre de 2025, Álvarez volvió a contactarlo a través de WhatsApp y comenzó a realizarle determinados pedidos que, por sus características, encuadraron en el delito de grooming previsto en el artículo 131 del Código Penal.

La situación fue advertida por el propio menor, quien primero le contó lo ocurrido a una hermana. Fue ella quien posteriormente informó a la madre, que decidió realizar la denuncia. De esa manera, la familia pudo intervenir antes de que la situación pudiera avanzar hacia un escenario de mayor gravedad.

Durante la investigación también se determinó que Álvarez utilizó su propio teléfono celular para comunicarse con el menor. No habría recurrido a teléfonos de terceros para establecer el contacto.

La fiscal confirmó además que el condenado no registra antecedentes condenatorios, una de las condiciones que permitió que la pena de ocho meses fuera de ejecución condicional.

Además de la prisión en suspenso, Álvarez deberá cumplir las reglas de conducta establecidas judicialmente durante el período fijado por la Justicia.