El diputado nacional Cristian Andino respondió al nuevo rechazo de la jueza de Garantías Mónica Lucero a su pedido de participar por Zoom en la próxima audiencia por la causa del Acueducto Gran Tulum. Defendió su trayectoria pública, cuestionó el trasfondo de la investigación y aseguró que respetará la decisión judicial.

“Por supuesto que estoy y siempre estaré a disposición de la Justicia”, afirmó Andino. En defensa de su gestión, agregó: “Si algo ha marcado mi vida pública es la transparencia, y los sanjuaninos lo saben. Todas mis cuentas fueron siempre aprobadas por los organismos de control, sin observaciones”.

El diputado también sostuvo que quiere que la causa avance rápidamente, pero atribuyó la investigación a una motivación política. “Soy el principal interesado en que esta investigación avance rápidamente”, expresó, y denunció una “clara intencionalidad política de desprestigiar mi figura”. Luego cuestionó el accionar de “los fiscales que llevan adelante la investigación por una función que desempeñé hace 11 años”.

Sobre el pedido para conectarse de manera virtual, Andino explicó que buscaba compatibilizar la audiencia con sus obligaciones parlamentarias. “Mi pedido de participar de manera virtual en la audiencia tuvo un único objetivo: poder cumplir también con mis responsabilidades como diputado nacional”, señaló. Como argumento, mencionó que integra la Comisión de Presupuesto y que sus miembros están trabajando en el tratamiento de “una ley fundamental para el país”.

La jueza Mónica Lucero rechazó nuevamente la solicitud y ratificó que Andino deberá presentarse de manera presencial el martes 10 de noviembre, a las 14.30, en Tribunales. La defensa había invocado compromisos laborales vinculados con la actividad legislativa y presentado un recurso de revocatoria, un planteo de nulidad y una apelación subsidiaria.

La magistrada había considerado justificada la ausencia de Andino en la audiencia prevista originalmente para el 14 de octubre, pero aclaró que esa decisión no obliga a autorizar su participación remota en la nueva convocatoria.

Tras conocer la resolución, el diputado afirmó: “Respeto la decisión de la jueza y voy a cumplirla”. De todos modos, expresó su preocupación por el cruce entre la audiencia y sus tareas legislativas: “Solo espero que la audiencia no me impida cumplir con las responsabilidades que los sanjuaninos me confiaron”.