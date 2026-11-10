La Fiscalía sostuvo que en la contratación de cañerías para el Acueducto Gran Tulum se modificaron requisitos técnicos de una licitación para favorecer a Krah América Latina. Durante la audiencia de formalización de este martes, los investigadores describieron una sucesión de decisiones administrativas que, según su hipótesis, facilitaron la participación de esa empresa y derivaron en mayores costos para el Estado provincial.

La investigación involucra a once personas, entre ellas el exgobernador y actual senador Sergio Uñac, el diputado nacional Cristian Andino, expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), y otras exautoridades del organismo. La Fiscalía expuso presuntos incumplimientos de deberes y negociaciones incompatibles con la función pública, hechos cuya eventual responsabilidad penal aún debe determinar la Justicia.

Una solicitud y tres fechas clave

Según el relato fiscal, Krah compró el pliego licitatorio el 8 de mayo de 2015. El 11 de mayo, la firma presentó una nota para incorporar una especificación alemana, DIN PAS 1065:2007, como alternativa a las normas de calidad originalmente exigidas para las tuberías.

Obras Sanitarias aceptó el cambio pese a que, según la acusación, no había justificación técnica suficiente en el expediente. “No surge del expediente una copia de esta norma alemana, ni existe algún fundamento de por qué el área técnica de Obras Sanitarias autorizó dicha modificación”, sostuvo la Fiscalía.

El 18 de mayo se abrieron las ofertas. Krah fue la única participante y propuso alrededor de $61 millones, un 19,81% por encima del presupuesto oficial. Para los investigadores, la cercanía entre el pedido de la empresa, la modificación del pliego y la apertura de sobres constituye un indicio de presunto direccionamiento.

En esa etapa, OSSE estaba presidida por Cristian Andino. La Fiscalía también mencionó a Vicente Caruso, responsable del área de proyectos, entre quienes intervinieron en las actuaciones administrativas cuestionadas.

Cañerías bajo cuestionamiento

Otro eje fue la flexibilización de las certificaciones de calidad. Según el Ministerio Público, una decisión permitió aceptar documentación del propio fabricante como alternativa a la certificación de un organismo externo, como IRAM. “Esta medida evidentemente flexibilizó los controles técnicos y los requisitos de calidad para una obra de este tipo”, señalaron en la audiencia.

Los fiscales sostuvieron que hubo advertencias previas sobre la aptitud de la tecnología para transportar agua a presión. También mencionaron fallas en pruebas hidráulicas y el cambio del sistema de unión de los tubos, de electrofusión a termofusión, durante la ejecución. Según la acusación, esto generó gastos adicionales sin los reclamos correspondientes a la contratista.

La exposición también aludió a Gustavo Horacio Monti, apoderado de Krah América Latina y primo de Uñac. Para la Fiscalía, los vínculos entre representantes de la firma y funcionarios provinciales integran el contexto de las decisiones que se investigan, aunque su eventual relevancia penal está pendiente de establecerse.

Un contrato que aumentó 55%

En marzo de 2016, ya con Sergio Ruiz al frente de OSSE, se aprobó una readecuación contractual que, según la Fiscalía, incrementó un 55% la oferta original, hasta unos $94,9 millones. Los investigadores vincularon esta modificación y otras decisiones con un posible perjuicio económico para la administración provincial.

La exposición quedó inconclusa: la jueza de Garantías Mónica Lucero dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles 11 de noviembre y pidió a la Fiscalía precisar qué conductas atribuye a cada uno de los once investigados.