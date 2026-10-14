Exfuncionarios provinciales y un empresario investigados por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum llegaron este miércoles 14 de octubre a Tribunales para participar de la audiencia de formalización. Se trata del exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, los expresidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, y Gustavo Fabián Mastelono, vinculado a la empresa Krah América Latina, proveedora de las cañerías utilizadas en la obra.

Los cuatro fueron registrados al ingresar al edificio judicial, donde está prevista para las 14.30 la audiencia ante la jueza de Garantías Mónica Lucero. La instancia permitirá conocer formalmente los hechos que la Fiscalía atribuye a cada uno de los 11 investigados en la causa.

Sergio Ruiz, también expresidente de OSSE, en su arribo a Tribunales.

La presencia de los cuatro investigados se produce luego de que todos los convocados solicitaran el enlace para conectarse por Zoom. Sin embargo, ese pedido no implicaba necesariamente que fueran a participar de manera virtual, ya que la Justicia contempla ambas modalidades.

Entre los convocados también se encuentran el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, quienes deberán participar de la audiencia de manera presencial o virtual, pese a contar con fueros parlamentarios.

Una audiencia clave

La investigación está a cargo de los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, quienes deberán exponer los hechos investigados, las posibles calificaciones legales y la participación que atribuyen a cada una de las personas convocadas.

Gustavo Mastelono, de la empresa Krah América Latina.

La causa comenzó a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia, quien puso bajo sospecha distintos aspectos de las contrataciones y la ejecución del Acueducto Gran Tulum.

Entre los puntos investigados se encuentran los procedimientos de contratación, la compra de cañerías, los precios abonados, la calidad de los materiales y la posible existencia de un perjuicio económico para el Estado provincial.

El equipo de fiscales y ayudantes fiscales dialogando previo a la audiencia.

En ese contexto, la vinculación de Mastelono con Krah América Latina adquiere relevancia debido a que la empresa estuvo involucrada en la provisión de cañerías para el proyecto. Durante septiembre, los investigadores realizaron allanamientos vinculados con la firma y secuestraron documentación y material informático.

La audiencia de este miércoles marcará una nueva etapa judicial en la investigación sobre una obra destinada a reforzar el abastecimiento de agua potable del Gran San Juan que todavía permanece inconclusa.

La charla previa entre Ortiz Andino y Sirerol.

La formulación de cargos no implica una declaración de culpabilidad, sino que permitirá delimitar los hechos investigados y las eventuales responsabilidades que la Fiscalía atribuye a cada uno de los involucrados.