La causa por las presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum sufrió un fuerte revés judicial este martes 17 de noviembre. La jueza de Garantías Mónica Lucero hizo lugar parcialmente al pedido de nulidad presentado por las defensas y declaró nulos todos los actos procesales realizados desde el 13 de octubre de 2026. La decisión incluye las audiencias de formalización realizadas hasta ahora y afecta el procedimiento que involucra al exgobernador Sergio Uñac, al diputado nacional Cristian Andino y a otros nueve investigados.

La magistrada también dispuso remitir la recusación presentada en su contra al Tribunal de Impugnación, que deberá resolver si puede continuar interviniendo en el expediente o si corresponde apartarla.

De esta manera, la formalización de la investigación quedó sin efecto y deberá realizarse nuevamente. Por lo tanto, las once personas investigadas todavía no están formalmente imputadas.

Sin embargo, la resolución no significa que toda la investigación haya sido anulada. La decisión alcanza a los actos procesales cumplidos desde el 13 de octubre y no constituye un pronunciamiento sobre las presuntas irregularidades investigadas.

Por qué Lucero hizo lugar a la nulidad

El planteo fue impulsado por las defensas de los expresidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, representados por los abogados Juan Pablo Ortega y Nasser Uzair. A esa presentación adhirió Marcelo Fernández, defensor del senador Sergio Uñac, junto con otros letrados.

El cuestionamiento se concentró en el procedimiento utilizado por Lucero para responder una segunda recusación presentada en su contra.

Ruiz y Sirerol habían solicitado apartar a la magistrada porque presentaron una denuncia penal contra ella. Sin embargo, esa denuncia fue posterior al inicio de la causa, mientras que el Código Procesal Penal establece que, para constituir una causal de recusación, debe ser anterior al proceso.

El 13 de octubre, Lucero rechazó los argumentos de los defensores y manifestó que continuaría interviniendo en la investigación.

El problema no estuvo en esa respuesta, sino en lo que ocurrió después: la magistrada no remitió las actuaciones al Tribunal de Impugnación, como establece el procedimiento legal.

Esa omisión motivó el pedido de nulidad absoluta que las defensas formularon durante la audiencia del 11 de noviembre.

El abogado de Uñac, Marcelo Fernández, había cuestionado esa actuación con una frase contundente: "La jueza no debió resolver su propia recusación".

Finalmente, Lucero hizo lugar parcialmente al planteo y dispuso corregir la omisión mediante la intervención del tribunal competente.

Qué quedó anulado y cómo sigue el expediente

La resolución establece que todos los actos cumplidos desde el 13 de octubre de 2026 quedaron sin efecto, incluidas las jornadas de formalización desarrolladas el 10 y 11 de noviembre y su continuación de este martes.

Además, la magistrada ordenó enviar inmediatamente al Tribunal de Impugnación la recusación, su respuesta original y los antecedentes necesarios para que otro juez resuelva el planteo.

También dispuso informar al magistrado que corresponda por orden de subrogancia sobre la existencia de la recusación, ante la posibilidad de que deba reemplazarla.

Ahora se abren dos escenarios. Si el Tribunal de Impugnación determina que Lucero puede continuar en la causa, deberá realizarse nuevamente la audiencia de formalización. Si resuelve apartarla, otro juez asumirá la intervención judicial.

La magistrada también aclaró que los planteos defensivos no suspenden automáticamente el trámite de la investigación, sin perjuicio de lo que corresponda resolver sobre la recusación.

La advertencia que había realizado el fiscal Gómez

El Ministerio Público Fiscal se había opuesto al pedido de nulidad. El fiscal Sebastián Gómez consideró que el planteo tenía una finalidad dilatoria y sostuvo que las defensas no habían acreditado un perjuicio concreto.

Sin embargo, durante la audiencia anterior también había anticipado las consecuencias que podía generar una resolución favorable a los abogados.

"Si se diera esa nulidad, caería todo y tendríamos que empezar prácticamente todo de nuevo", había advertido Gómez.

La resolución de este martes terminó dando lugar parcialmente al planteo de las defensas y dejó sin efecto las actuaciones procesales posteriores al 13 de octubre.

Qué pasa con las acusaciones contra Uñac y Andino

Durante las audiencias que ahora quedaron anuladas, la Fiscalía había expuesto los hechos y las calificaciones legales que pretendía atribuir a diez de los once investigados.

Según la hipótesis fiscal, durante la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum se habrían producido maniobras administrativas destinadas a favorecer a la empresa Krah América Latina, vinculada con la provisión de cañerías para la obra.

El Ministerio Público Fiscal atribuyó a Sergio Uñac, Cristian Andino y Sergio Ruiz los presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

También había detallado las presuntas responsabilidades de otros exfuncionarios de OSSE y personas vinculadas con la contratación. La situación del exministro Julio Ortiz Andino permanecía pendiente por su ausencia.

Sin embargo, aquellas exposiciones quedaron comprendidas entre los actos procesales declarados nulos. En consecuencia, la formalización deberá volver a realizarse ante el juez que finalmente quede a cargo.La decisión de Lucero no representa una absolución ni implica que las presuntas irregularidades hayan sido descartadas. La investigación continúa abierta, pero deberá superar una nueva instancia judicial para avanzar.