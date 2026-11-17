La causa por el Acueducto Gran Tulum tendrá un nuevo capítulo judicial. Nasser Uzair, abogado del expresidente de OSSE Sergio Ruiz, anticipó que apelará parte de la resolución de la jueza de Garantías, Mónica Lucero, quien hizo lugar al planteo de nulidad presentado por la defensa. El principal desacuerdo está relacionado con la fecha desde la que deben retrotraerse las actuaciones, aunque el letrado también adelantó que cuestionará otros aspectos técnicos ante el Tribunal de Impugnación.

Nasser Uzair explicó que la presentación de la defensa se realizó el 4 de octubre y que fue resuelta este martes. Si bien valoró que la magistrada haya aceptado el planteo, aclaró que todavía no conocen los fundamentos de la decisión y que necesitan acceder a ellos para definir los puntos que llevarán a la instancia superior.

"Hay algunas cuestiones que entendemos que son erróneas de la resolución. No conocemos los fundamentos más allá de que hace lugar al planteo nuestro de nulidad. Vamos a esperar conocer los fundamentos porque creemos que tenemos ciertas cuestiones que apelar", manifestó.

Uno de los principales cuestionamientos pasa por el alcance temporal de la nulidad. Según indicó el abogado, Lucero estableció el 13 de octubre como fecha a partir de la cual deben retrotraerse las actuaciones. Sin embargo, la defensa considera que los efectos deberían remontarse al momento en que se planteó la nulidad, una interpretación que, de acuerdo con su postura, llevaría el procedimiento hasta junio.

"Entendemos que la fecha no es el 13 de octubre, por un lado, y habría otras cuestiones también muy técnicas que vale la pena que se aclaren ante un juez superior", sostuvo. En ese sentido, confirmó que utilizarán las herramientas recursivas previstas en el Código Procesal para llevar sus cuestionamientos ante el Tribunal de Impugnación.

Uzair también fue consultado sobre la situación procesal de las personas alcanzadas por la investigación, teniendo en cuenta que la audiencia de formalización quedó sin efecto. El abogado aclaró que, desde su interpretación, actualmente no tienen la condición de imputados: "En calidad de convocados para formalizar no poseen la calidad de imputados, como mal se dice por ahí"

Por otra parte, señaló que la continuidad del expediente dependerá de quién quede a cargo de la causa. Una vez que se conozca el nuevo magistrado, la defensa analizará si existen motivos para recusarlo o si el propio juez decide inhibirse.

Finalmente, Uzair volvió a cuestionar el rumbo de la investigación y apuntó contra el criterio de la Fiscalía. Consideró que las actuaciones se concentraron sobre determinados exfuncionarios sin avanzar sobre otras personas que, a su entender, también deberían ser investigadas por la obra del Acueducto Gran Tulum.