A 32 años del atentado contra la AMIA, la Justicia argentina dio un nuevo paso en la investigación. El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho exfuncionarios y agentes iraníes y libaneses por su presunta responsabilidad en el ataque ocurrido el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y 151 heridos. La decisión quedó plasmada en una resolución de más de 600 páginas.

El magistrado también dispuso embargos individuales de hasta 500 millones de dólares para los procesados y sostuvo, a partir de la investigación judicial, que la decisión de cometer el atentado fue adoptada por las máximas autoridades del régimen iraní y que su ejecución fue encomendada a Hezbollah. Se trata de conclusiones contenidas en el fallo, no de una condena penal definitiva.

Los ocho procesados

Entre los señalados como autores mediatos aparecen Alí Fallahijan, quien era ministro de Inteligencia de Irán; Alí Velayati, entonces canciller; Mohsen Rezai, comandante de la Guardia Revolucionaria, y Ahmad Vahidi, responsable de la fuerza Al Quds.

También fueron procesados como presuntos cómplices necesarios Hadi Soleimanpour, quien se desempeñaba como embajador iraní en Argentina; Mohsen Rabbani, referente religioso y consejero cultural de la Embajada de Irán, y Ahmad Asghari, señalado en el expediente como agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

El octavo acusado es Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel El Reda, un integrante libanés de Hezbollah al que Rafecas atribuyó la coordinación de la etapa final del ataque.

La reconstrucción del atentado

De acuerdo con la resolución, los responsables habrían adquirido una camioneta Renault Trafic el 10 de julio de 1994 y la habrían acondicionado con unos 300 kilos de explosivos. El vehículo fue dejado en un estacionamiento cercano a la sede de la mutual judía y, según la reconstrucción judicial, permaneció allí hasta la mañana del 18 de julio, cuando se produjo la explosión.

El fallo sostiene además que la planificación se habría iniciado en agosto de 1993 y que para concretar el ataque se desplegó una estructura de apoyo regional y local con base en la zona de la Triple Frontera.

Qué pasa con los acusados

El avance se produce en el marco del mecanismo de juicio en ausencia, que permite que un proceso penal avance bajo determinadas condiciones aunque los acusados permanezcan prófugos y no se presenten ante la Justicia. El procedimiento contempla la intervención de un defensor oficial y las garantías correspondientes al proceso.

En septiembre, Rafecas ya había incorporado a Alí Asghar Hejazi, exfuncionario iraní y señalado como cercano al fallecido líder supremo Alí Khamenei, entre los acusados que pueden ser sometidos a este mecanismo. La decisión se tomó ante la falta de comparecencia del imputado y la ausencia de cooperación iraní frente a los pedidos de detención.

En la nueva resolución, Rafecas también dictó la falta de mérito para Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. La situación procesal de otras personas vinculadas con la investigación no fue analizada debido a que fallecieron.

La investigación sigue abierta

El expediente mantiene además una conexión con la investigación por el atentado contra la Embajada de Israel ocurrido en Buenos Aires en 1992. A partir de un planteo de la UFI AMIA, el juez dispuso dar intervención a la Corte Suprema ante la posibilidad de que ambos ataques hayan sido ejecutados por Hezbollah.

El nuevo procesamiento representa otro avance en una causa que continúa abierta más de tres décadas después del atentado. La investigación judicial deberá seguir atravesando las distintas instancias previstas antes de que puedan determinarse responsabilidades penales definitivas.