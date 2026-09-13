La causa por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumará un nuevo testimonio clave. Nadia Beller, exnovia del consultor político Fernando Cerimedo, declarará como testigo ante el fiscal federal Franco Picardi el próximo 23 de septiembre desde Bolivia.

La declaración se concretará mediante un exhorto enviado a las autoridades bolivianas, debido a que Beller reside actualmente en ese país. La abogada había cobrado relevancia en el expediente a partir de sus declaraciones públicas sobre los audios atribuidos al exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, que dieron origen a la investigación.

Según sus dichos, Beller aseguró conocer información vinculada con quién habría filtrado las grabaciones. Sus declaraciones fueron mencionadas por la defensa de Spagnuolo durante la discusión judicial sobre el origen y la autenticidad de los audios.

La Justicia busca determinar precisamente de dónde provienen esas grabaciones y si fueron modificadas o manipuladas. El juez federal Ariel Lijo rechazó un pedido para suspender el peritaje y Gendarmería continúa con el análisis del material.

El antecedente de Cerimedo

La convocatoria de Beller también tiene relación con el testimonio que ya brindó su expareja. Cerimedo declaró ante Picardi en septiembre de 2025 y aseguró que Spagnuolo le había hablado de un supuesto esquema de retornos en las compras de medicamentos.

En aquella declaración, según consta en la investigación, Cerimedo también sostuvo que Spagnuolo le había contado que puso al tanto al presidente Javier Milei sobre esa situación durante una conversación en la Quinta de Olivos. Además, mencionó a Eduardo “Lule” Menem al reconstruir el supuesto circuito de las coimas.

Actualmente, Cerimedo permanece detenido en Bolivia en otra causa, vinculada al intento de femicidio de Beller. La abogada había sufrido un ataque a tiros en ese país y desde allí realizó declaraciones que terminaron adquiriendo relevancia para la investigación argentina.

Ahora, la fiscalía busca incorporar formalmente el testimonio de Beller al expediente y conocer qué información puede aportar sobre los audios y las circunstancias que rodearon su filtración.